Domenica 26 Giugno, dopo due anni di fermo per via della pandemia, è tornata la Festa Sociale di A.D.V.S. Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’Ospedale, per festeggiare tutti i donatori emeriti.

La giornata si è svolta presso il centro Aquae Sport Center, per un pomeriggio di relax in piscina per i donatori A.D.V.S. Ravenna. Dalle ore 16:00 ha aperto anche il seggio elettorale per il rinnovo delle cariche elettive dell’Associazione, permettendo a tutti i partecipanti di esprimere il proprio voto.

Alle 18 si sono svolte le premiazioni dei donatori che nel corso degli anni si sono distinti per questo prezioso gesto salvavita.

Insieme al Presidente di A.D.V.S. Fidas Ravenna Monica Dragoni, al vice Presidente Raffaello Rossi e ad alcuni membri del Consiglio Direttivo, i donatori sono stati omaggiati anche dal Presidente Fidas Regionale Emilia Romagna Michele Di Foggia, e da Padre Mauro, ospiti della festa.

Hanno ricevuto un riconoscimento:

in primis la Sig.ra Bagnoli Milvia a cui è stato insignito il titolo di “Socio Onorario” , per il suo impegno di volontaria, che ha contribuito in modo significativo e concreto, per molti anni, alla mission dell’Associazione e tutt’ora continua a farlo;

le donatrici che hanno raggiunto le 90 donazioni : Casali Rita, Fabbri Anna Maria, Gallegati Marisa, Michelacci Erika;

: Casali Rita, Fabbri Anna Maria, Gallegati Marisa, Michelacci Erika; i donatori che hanno raggiunto le 100 donazioni : Bagagli Matteo, Bandini Davide, Buonocore Ivan, Casadio Angelo, Casadio Daniele, Casadio Imerio, Castaldi Carmine Ciro, Ciccorossi Emanuele, Dal Monte Raoul, De Lorenzi Ivano, Errico Giovanni, Fabbri Matteo, Finotelli Stefano, Garavini Andrea, Ghetti Roberto, Giulianelli Giacomino, Grassi Giuliano, Grilli Claudio, Guarini Oronzo, Honovich Alessio, Mariotti Andrea, Marocci Valerio, Mazzetti Antonio, Montanari Giovanni, Naldini Roberto, Orrico Raffaele, Ortichi Roberto, Pazzi Gianluca, Pezzi Arnolfo, Piccinini Nilvio, Ravaioli Valerio, Ria Alessandro, Ronchi Marco, Rossi Fabrizio, Savorelli Davide, Talone Fabio, Tassinari Fabrizio, Tritto Nicola, Tufano Roberto, Zaffagnini Stefano, Zanetti Christian;

i donatori che hanno raggiunto le 200 donazioni : Benzoni Andrea, Cadau Virgilio, Fabris Antonella, Medri Mauro, Tomassini Simone, Trotolo Vito Silvio;

i donatori che hanno raggiunto le 300 donazioni: Brunelli Davide, Di Maggio Stefano, Garavini Sauro, Zaffi Fabio.

“Dopo due anni difficili nei quali siamo stati costretti, per forza maggiore, a non organizzare la nostra Festa Sociale, è bello vedere che in tantissimi hanno partecipato a questa giornata – commenta il Presidente di A.D.V.S. Fidas Ravenna Monica Dragoni – Oggi festeggiamo i donatori, che con il loro gesto salvano molte vite, perché gli emoderivati non si possono creare in laboratorio, affinché qualcuno ricevi il sangue o il plasma è fondamentale che qualcun altro lo doni, ma celebriamo anche tutti i volontari, motore instancabile di questa Associazione, che si impegnano sempre per promuovere e sensibilizzare i cittadini alla donazione di sangue.”

Al termine delle premiazioni la giornata di festa si è conclusa con un ricco buffet per tutti i partecipanti.