In attesa del Torneo della Bigorda d’Oro di sabato 8 giugno, Piazza del Popolo torna a colorarsi con i colori delle bandiere. L’appuntamento è per domenica 2 giugno alle 16.00 con il Torneo dei giovanissimi Alfieri Bandieranti e Musici (Under15), mentre la sera, alle 21.00, è previsto il Giuramento dei cavalieri che disputeranno il 25° Torneo della Bigorda d’Oro e, a seguire, la gara delle bandiere nelle specialità del Singolo Under21 e Coppia Under21. In caso di maltempo le gare saranno spostate al PalaBubani, mentre il Giuramento dei Cavalieri sarà rinviato a sabato 8 giugno, giorno stesso della Bigorda, allo Stadio B. Neri.

L’elenco degli atleti U15 che parteciperanno alle gare di domenica pomeriggio:

BORGO DURBECCO

Esordienti

Singolo: Gianmarco Liverani con Rebecca Liverani, Emma Tassinari, Domitilla Mazzoni, Bianca Bassani, Sophie Benini (chiarine) e Marco Cappelli, Nicolò Lama, Bianca Fernandez Pomares, Elia Bucci, Diego Martelli, Riccardo Zaffagnini, Luca Cappelli, Nicola Rinaldi, Gioia Gatta, Jelian Meneghini (tamburi), Lorenzo Monti (portabandiera)

Singolo jolly: Lorenzo Monti con Rebecca Liverani, Emma Tassinari, Domitilla Mazzoni, Bianca Bassani, Sophie Benini (chiarine) e Marco Cappelli, Nicolò Lama, Bianca Fernandez Pomares, Elia Bucci, Diego Martelli, Riccardo Zaffagnini, Luca Cappelli, Nicola Rinaldi, Gioia Gatta, Jelian Meneghini (tamburi), Gianmarco Liverani (portabandiera)

Coppia: Mattia Rava e Julian Poggi con Rebecca Liverani, Emma Tassinari, Domitilla Mazzoni, Bianca Bassani, Sophie Benini (chiarine) e Marco Cappelli, Nicolò Lama, Bianca Fernandez Pomares, Elia Bucci, Diego Martelli, Riccardo Zaffagnini, Luca Cappelli, Nicola Rinaldi, Gioia Gatta, Jelian Meneghini (tamburi), Filippo Maurizi, Alessandro Baldassari (portabandiera)

Under 15

Singolo: Filippo Maurizi con Rebecca Liverani, Emma Tassinari, Domitilla Mazzoni, Bianca Bassani, Sophie Benini (chiarine) e Marco Cappelli, Nicolò Lama, Bianca Fernandez Pomares, Elia Bucci, Diego Martelli, Riccardo Zaffagnini, Luca Cappelli, Nicola Rinaldi, Gioia Gatta, Jelian Meneghini (tamburi), Alessandro Baldassari (portabandiera)

Coppia: Filippo Maurizi e Alessandro Baldassari con Rebecca Liverani, Emma Tassinari, Domitilla Mazzoni, Bianca Bassani, Sophie Benini (chiarine) e Marco Cappelli, Nicolò Lama, Bianca Fernandez Pomares, Elia Bucci, Diego Martelli, Riccardo Zaffagnini, Luca Cappelli, Nicola Rinaldi, Gioia Gatta, Jelian Meneghini (tamburi), Mattia Rava, Julian Poggi (portabandiera)

Squadra: Veronica Mahlovicko, Gabriel Monti, Nicolò Bandini, Rebecca Tabanelli, Lucrezia Gallani, Giada Cavatorta, Gianluca Visentin, Simone Atzori con Rebecca Liverani, Emma Tassinari, Domitilla Mazzoni, Bianca Bassani, Sophie Benini (chiarine) e Marco Cappelli, Nicolò Lama, Bianca Fernandez Pomares, Elia Bucci, Diego Martelli, Riccardo Zaffagnini, Luca Cappelli, Nicola Rinaldi (tamburi)

RIONE GIALLO

Esordienti

Singolo: Nicolò Ruffilli con Gioele Fontana, Giorgia Giardini, Sofia Lama, Maria Beatrice Palli, Giulia Pederzoli, Linda Querzola (chiarine) e Mattia Campagnoli, Maria Francesca Carbone, Eduardo De Liso, Aurora Iovine, Egla Paturno, Mathias Penso, Pietro Pezzi, David Pucci, Walter Pucci, Emily Taroni, Lorenzo Testa (tamburi);

Giovanili

Singolo: Michael Penso con Gioele Fontana, Giorgia Giardini, Sofia Lama, Maria Beatrice Palli, Giulia Pederzoli, Linda Querzola (chiarine) e Mattia Campagnoli, Maria Francesca Carbone, Eduardo De Liso, Aurora Iovine, Egla Paturno, Mathias Penso, Pietro Pezzi, David Pucci, Walter Pucci, Emily Taroni, Lorenzo Testa (tamburi), Agostino Bubani (portabandiera)

Coppia: Leonardo Lama e Francesco Testa con Gioele Fontana, Giorgia Giardini, Sofia Lama, Maria Beatrice Palli, Giulia Pederzoli, Linda Querzola (chiarine) e Mattia Campagnoli, Maria Francesca Carbone, Eduardo De Liso, Aurora Iovine, Egla Paturno, Mathias Penso, Pietro Pezzi, David Pucci, Walter Pucci, Emily Taroni, Lorenzo Testa (tamburi),Michael Penso, Nicolò Ruffilli (portabandiera)

Squadra: Christian Bandini, Marco Bombardini, Agostino Bubani, Agata Gaddoni con con Gioele Fontana, Giorgia Giardini, Sofia Lama, Maria Beatrice Palli, Giulia Pederzoli, Linda Querzola (chiarine) e Mattia Campagnoli, Maria Francesca Carbone, Eduardo De Liso, Aurora Iovine, Egla Paturno, Mathias Penso, Pietro Pezzi, David Pucci, Walter Pucci, Emily Taroni, Lorenzo Testa (tamburi)

Under 15

Singolo: Mattia Tarantino con Fontana Gioele – Giardini Giorgia – Lama Sofia – Palli Maria Beatrice – Pederzoli Giulia – Querzola Linda (charine), Campagnoli Mattia – Carbone Maria Francesca – De Liso Eduardo – Iovine Aurora – Paturno Egla – Penso Mathias – Pezzi Pietro – Pucci David – Pucci Walter – Taroni Emily – Testa Lorenzo (tamburi), Edoardo Cavini (portabandiera)

Coppia: Mattia Tarantino e Viola Visani con con Gioele Fontana, Giorgia Giardini, Sofia Lama, Maria Beatrice Palli, Giulia Pederzoli, Linda Querzola (chiarine) e Mattia Campagnoli, Maria Francesca Carbone, Eduardo De Liso, Aurora Iovine, Egla Paturno, Mathias Penso, Pietro Pezzi, David Pucci, Walter Pucci, Emily Taroni, Lorenzo Testa (tamburi), Edoardo Cavini, Michael Penso (portabandiera)

Musici: Gioele Fontana, Giorgia Giardini, Sofia Lama, Maria Beatrice Palli, Giulia Pederzoli, Linda Querzola (chiarine) e Mattia Campagnoli, Maria Francesca Carbone, Eduardo De Liso, Aurora Iovine, Egla Paturno, Mathias Penso, Pietro Pezzi, David Pucci, Walter Pucci, Emily Taroni, Lorenzo Testa (tamburi)

Evenutale esercizio jolly Singolo: Viola Visani con Gioele Fontana, Giorgia Giardini, Sofia Lama, Maria Beatrice Palli, Giulia Pederzoli, Linda Querzola (chiarine) e Mattia Campagnoli, Maria Francesca Carbone, Eduardo De Liso, Aurora Iovine, Egla Paturno, Mathias Penso, Pietro Pezzi, David Pucci, Walter Pucci, Emily Taroni, Lorenzo Testa (tamburi), Edoardo Cavini (portabandiera)

RIONE NERO

Under 15

Singolo: Luca Misirocchi con Selene Alpi, Matteo Baccarini, Tommaso Bertozzi, Gaia Borghesi, Luca Borghesi, Mattia Gentilini, Alissa Ferri, Riccardo Lamarina, Francesco Margotti, Andrea Pozzi, Michelle Ravaioli, Marisol Sain, Edoardo Tagliaferri, Vera Zaccherini (musici), Nicholas Rossi (portabandiera)

Coppia : Luca Misirocchi e Nicholas Rossi con Selene Alpi, Matteo Baccarini, Tommaso Bertozzi, Gaia Borghesi, Luca Borghesi, Mattia Gentilini, Alissa Ferri, Riccardo Lamarina, Francesco Margotti, Andrea Pozzi, Michelle Ravaioli, Marisol Sain, Edoardo Tagliaferri, Vera Zaccherini (musici), Giacomo Facchini, Sara Bandini (portabandiera)

Musici Squadra: Selene Alpi, Matteo Baccarini, Tommaso Bertozzi, Gaia Borghesi, Luca Borghesi, Mattia Gentilini, Alissa Ferri, Riccardo Lamarina, Francesco Margotti, Andrea Pozzi, Michelle Ravaioli, Marisol Sain, Edoardo Tagliaferri, Vera Zaccherini (musici)

RIONE ROSSO

Giovanili

Singolo: Pietro Villa con Amelia Fiorentini, Isabella Laghi, Giulia Mercuriali, Paradise Progress, Anna Maria Dione (musici) e Tommaso Barnabè (portabandiera)

Coppia: Marco Sangiorgi e Riccardo Sangiorgi con Amelia Fiorentini, Isabella Laghi, Giulia Mercuriali, Paradise Progress, Anna Maria Dione (musici) e Tommaso Barnabè, Michele Maggio (portabandiera)

Under 15

Coppia: Filippo Vitali e Leonardo Vitali con Amelia Fiorentini, Isabella Laghi, Giulia Mercuriali, Paradise Progress, Anna Maria Dione (musici) e Massimo Ranalli, Michele Maggio (portabandiera)

Grande Squadra: Filippo Vitali, Leonardo Vitali, Marco Sangiorgi, Riccardo Sangiorgi, Tommaso Barnabè, Michele Maggio, Pietro Villa, Massimo Ranalli con Amelia Fiorentini, Isabella Laghi, Giulia Mercuriali, Paradise Progress, Anna Maria Dione (musici)

RIONE VERDE

Esordienti

Singolo: Alessandro Daino con Lorenzo Liverani, Mara Grazia Masi, Giada Catani, Nina Piffari, Matteo Piras, Vittoria Viselli, Elisa Pantera (musici)

Coppia: Alessandro Daino e William Rontini con Lorenzo Liverani, Mara Grazia Masi, Giada Catani, Nina Piffari, Matteo Piras, Vittoria Viselli, Elisa Pantera (musici)

Giovanili

Singolo : Davide Jabr con Lorenzo Liverani, Mara Grazia Masi, Giada Catani, Nina Piffari, Matteo Piras, Vittoria Viselli, Elisa Pantera (musici), Simone Bellino (portabandiera)

Coppia: Davide Jabr e Simone Bellino con Lorenzo Liverani, Mara Grazia Masi, Giada Catani, Nina Piffari, Matteo Piras, Vittoria Viselli, Elisa Pantera (musici), Alessandro Daino, William Rontini (portabandiera)

Under 15

Singolo: Alessandro Ione con Lorenzo Liverani, Mara Grazia Masi, Giada Catani, Nina Piffari, Matteo Piras, Vittoria Viselli, Elisa Pantera (musici), Tommaso Conti (portabandiera)

Coppia: Tommaso Conti e Claudio Fabbri con Lorenzo Liverani, Mara Grazia Masi, Giada Catani, Nina Piffari, Matteo Piras, Vittoria Viselli, Elisa Pantera (musici), Emma Fiorentini, Noemi Francesconi (portabandiera)

Piccola Squadra: Tommaso Conti, Claudio Fabbri, Alessandro Tini, Emma Ferrini, Emma Fiorentini, Noemi Francesconicon Ilaria Samorè, Nicole Samorè, Celeste Catani, Andrea Buldrini, Linda Drei, Vittoria Liverani (chiarine), Lorenzo Liverani, Mara Grazia Masi, Giada Catani, Nina Piffari, Matteo Piras, Vittoria Viselli, Elisa Pantera (tamburi), Alessandro Daino, William Rontini, Edoardo Pasotti (portabandiera)

L’elenco degli atleti U21 che parteciperanno alle gare di domenica sera:

BORGO DURBECCO

Singolo Under21: Alessandro Ricci con Mattia Comani (tamburino) e Filippo Maurizi (portabandiera)

Coppia Under21: Federico Maurizi e Davide Guerrini con Mattia Comani (tamburino) e Matteo Maurizi, Lorenzo Rinaldi (portabandiera)

RIONE GIALLO

Singolo U21: Luca Giuseppe Corvino con Enrico Pederzoli (tamburino), Simone Lionetti (portabandiera)

Coppia U21: Kevin Liverani e Federico Locatelli con Lorenzo Ghiselli (tamburino), Simone Lionetti, Luca Giuseppe Corvino (portabandiera)

RIONE NERO

Singolo U21: Damiano Frediani con Ginevra Cipriani (tamburino), Antonio Costa (portabandiera)

Coppia U21: Marco Ciliento e Michele Fiume con Ginevra Cipriani (tamburino), Rodrigo Ceroni, Alberto Morini (portabandiera)

RIONE ROSSO

Singolo U21: Nicholas Solaroli con Martina Rossi (tamburino) e Raffaele Rampino (portabandiera)

Coppia U21: Nicholas Solaroli e Federico Piazza con Alessia D’Amico (tamburino), Raffaele Rampino, Francesco Palomba (portabandiera)

RIONE VERDE

Singolo U21: Marco Bertoni con Michela Pantera (tamburino) e Florian Gorovelli (portabandiera)

Coppia U21: Marco Bertoni e Nicola Dal Pozzo con Michela Pantera (tamburino) e Florian Gorovelli, Mirco Mazzotti (portabandiera)