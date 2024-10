È stato demolito il magazzino pericolante che da mesi paralizza via Ravegnana

L’edificio abbandonato al civico 888 sulla direttrice Ravenna Forlì, all’altezza di Coccolia, era crollato due volte. I danni e i pericoli per i residenti delle abitazioni circostanti avevano attivato una repentina messa in sicurezza dell’area. Per questo il magazzino era stato puntellato con strutture di sostegno, che, però, hanno reso necessaria l’istituzione del senso unico alternato nel tratto di via Ravegnana, regolato da semaforo, causando disagi nella circolazione. Non riuscendo a rintracciare il proprietario, era stato il Comune a farsi carico della demolizione del magazzino, che, oltre, a minacciare la sicurezza dei residenti della via, ospitava anche un deposito di sigarette di contrabbando. La fine della rimozione dei detriti è prevista per domani, poi seguiranno la rimozione strutture di sostegno e del semaforo