Si tratta di interventi localizzati su alcuni tratti danneggiati per migliorarne la percorribilità e la sicurezza, ripristinando le condizioni ottimali della pavimentazione in pietra naturale.

“Le manutenzioni delle strade del nostro esteso territorio comunale – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani – sono azioni importanti a cui cerchiamo di adempiere con impegno e attenzione; sono molto soddisfatto di questo progetto che permetterà di sistemare tratti delle pavimentazioni definite “speciali” perché fatte con pietra naturale di vie del centro storico frequentate da residenti e turisti e che perciò costituiscono un particolare biglietto da visita”.

Le lavorazioni riguarderanno tratti di via Raul Gardini, via Mario Gordini, via Tombesi Dall’Ova e via Marco Dente.

I lavori consisteranno nel rifacimento della vecchia pavimentazione stradale ammalorata per garantirne la planarità, previo smontaggio e successivo rimontaggio degli elementi precedentemente asportati. Per ultimo verrà effettuata la stuccatura dei giunti. Laddove necessario sarà consolidato anche lo strato di sottofondo.

L’importo dei lavori è di 200mila euro ed è finanziato dal Piano investimenti del 2025 a carico dell’Amministrazione Comunale.

Si prevede di iniziare i lavori entro la fine dell’anno con durata stimata di 90 giorni.