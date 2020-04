È scomparso Teresio Savini, uno dei volti più conosciuti in città nel mondo della lirica, organizzatore instancabile di eventi, per molti anni storica guida e motore propulsivo dell’Associazione Pia Tassinari.

A ricordare l’importanza di Teresio Savini per il tessuto culturale della città, dai bambini ai più anziani, è il vicesindaco Massimo Isola: “Teresio Savini ha dedicato la vita alla passione per la lirica e il canto. Ha fondato associazioni, organizzato centinaia di eventi, ha insegnato a migliaia di bambini il senso dell’Opera. Ha collaborato con associazioni e scuole di musica, di canto, di danza. Ha raccontato giorno dopo giorno all’Italia quanto sia stata importante Pia Tassinari per la storia della musica. Ha premiato giovani cantanti. E cantanti affermate, spesso nel palco del nostro Teatro Masini. Una persona piena di energia. Messa sempre in condivisione. Una bella persona”.

A salutare Teresio Savini è anche Monica Ferrini, sua compagna di viaggi all’interno dell’associazione Pia Tassinari per molti anni: “Abbiamo fatto mille progetti insieme, per tanti lunghi anni. Grazie al suo entusiasmo, alla sua generosità e al suo grande amore per l’opera lirica, è riuscito a organizzare eventi magnifici che Faenza ricorderà per sempre. Nel 2015 abbiamo preso strade diverse. Capita. Ma il passato, e soprattutto, i bei ricordi, non si possono dimenticare. Ti auguro di godere lassù della musica più bella, finalmente ricongiunto alla tua amata Sofia”

Anche la Scuola di Musica Sarti ha voluto ricordare Teresio Savini: “Ci ha raccontato per tanti anni la poesia della lirica e ha fatto avvicinare tantissimi bimbi e ragazzi a questo mondo. Con noi della Sarti assieme anche all’instancabile Monica Ferrini ha lavorato e collaborato in tantissimi progetti e ci ha ricordato sempre quanto amore e rispetto aveva per l’arte della musica. Ci mancherai tanto ma porteremo avanti il suo messaggio”