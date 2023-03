E’ venuto a mancare Franco Nanni, storico presidente del Roca, Ravenna Offshore Contractors Association, e vicepresidente del Centro Iperbarico di Ravenna. Aveva 83 anni.

Il cordoglio del sindaco e dell’assessora Randi

“Il sindaco Michele de Pascale e l’assessora allo Sviluppo economico Annagiulia Randi esprimono il loro cordoglio per la morte di Franco Nanni, “tra i migliori rappresentanti di quella lungimirante generazione di uomini d’impresa che hanno saputo coniugare lo sviluppo economico con quello sociale e culturale. A lui dobbiamo tra l’altro la fondazione di Omc, manifestazione fondamentale che pone Ravenna al centro del settore energetico globale. Ci impegneremo a mettere nelle tante sfide che ancora ci attendono per il completamento della transizione energetica le competenze e l’entusiasmo che hanno sempre caratterizzato l’operato di Franco Nanni”.

Minguzzi (Tcr): Con franco Nanni perdiamo una guida straordinaria

“Con la scomparsa di Franco Nanni perdiamo una guida straordinaria del mondo dell’Offshore e dell’Oil&gas non solo ravennati, un dirigente appassionato ad un settore che ha fatto la fortuna di Ravenna e dei lavoratori del comparto energetico che abbiamo sempre il dovere di difendere per il bene del Paese” ricorda Giannantonio Mingozzi, presidente di TCR. “Con le iniziative promosse in tutta Italia, Nanni si è battuto per salvaguardare le imprese produttrici ma anche la storia del nostro territorio, guardando a nuovi traguardi ed infondendo quella fiducia che ci dava coraggio, manifestando a Roma come a Ravenna e ottenendo attenzione e solidarietà al mondo delle estrazioni e delle innovazioni tecnologiche spesso evitato, combattuto e malconsiderato; grazie Franco, conclude Mingozzi, per il coraggio e l’abnegazione che ha sempre dimostrato”.