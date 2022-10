Nella notte tra martedì e mercoledì, all’età di 102 anni, compiuti l’11 ottobre, è scomparso Federico Zanotti, figura molto nota in città.

Il sindaco Massimo Isola a nome della città esprime il cordoglio per la sua scomparsa.

“Con estremo dispiacere ho appreso la notizia della scomparsa del dottor Federico Zanotti, titolare per tanti anni della farmacia che ancora porta il nome della sua famiglia. Zanotti era molto legato alla sua esperienza di appartenente al Corpo degli Alpini ed era un grandissimo appassionato di sport, dallo sci all’alpinismo passando per le gare automobilistiche e le competizioni di barche. Proprio lo scorso anno ci eravamo incontrati e a lui avevo portato il saluto della città per il suo 101esimo compleanno. Zanotti, con il quale ci tenevamo in contatto, anche attraverso le persone a lui vicine, si era laureato giovanissimo prima in chimica e poi in farmacia e aveva avuto una vita vissuta appieno. Con la sua scomparsa la città perde un’importante punto di riferimento. Esprimo le mie condoglianze e quelle della città alla sua famiglia”.

Il Panathlon Club Faenza ricorda il dottor Federico Zanotti, vero signore dello sport scomparso all’età di 102 anni

Il Panathlon Club Faenza, nella persona del presidente Claudio Sintoni, del consiglio direttivo e di tutti i soci, esprime il suo cordoglio e porge sincere condoglianze alla famiglia, per la scomparsa, a 102 anni compiuti otto giorni fa, di Federico Zanotti, vero signore dello sport, straordinario gentleman promotore dei valori sportivi.

Nel 1991 Zanotti fu tra i soci fondatori e primo presidente del Panathlon Club Faenza che lo festeggiò al traguardo del secolo, l’11 ottobre 2020.

A stringerlo in un ideale abbraccio, attorniato da amici e sportivi, furono il genero Stefano Pasini, il costruttore Giancarlo Minardi, il presidente e la vicepresidente del Panathlon Faenza, Claudio Sintoni e Olimpia Randi, l’ex sindaco Giovanni Malpezzi e rappresentanti dell’Associazione Nazionale Alpini.

Laureato in chimica e per tantissimi anni titolare della farmacia di famiglia, Zanotti si appassionò allo sport fin da giovane, praticando atletica e sci.

Fu molto appassionato di montagna: a lui si deve la nascita della sezione del CAI di Faenza nel 1947 con il collega studente universitario Claudio Silimbani.

Il nome di Federico Zanotti è però molto legato all’automobilismo. Nel 1953 con una Dyba Panhard vinse alla Stella Alpina. L’anno dopo fu primo di classe su Fiat 500 nel trofeo Supercortemaggiore e nel 1955 trionfò nella gara in salita Predappio-Rocca delle Caminate che rivinse l’anno successivo assieme alla Bologna-San Luca. Ha partecipato a tre Mille Miglia, nel 1952, 1959 e 1961, in questa piazzandosi quinto assieme all’austriaco Bauer.

Federico Zanotti è stato benemerito panathleta. Nel 2000 ricevette il premio Fair Play alla Carriera del Panathlon che lo nominò socio onorario nel 2021.

Socio del Lions Club Faenza Host è stato insignito della massima onorificenza, la MELVIN JONES (dal nome del fondatore Lions Club, Usa 1917).