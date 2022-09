E’ venuta a mancare Silvana Casadio e Confesercenti la ricorda con profonda ammirazione e stima poiché fondò ben oltre 60 anni fa la storica Profumeria Silvana, tuttora punto di riferimento di eccellenza per il settore della cura e della bellezza dei capelli.

Silvana ha aperto il suo negozio nel 1959 con molta passione e determinazione e ha visto l’azienda affermarsi e rinnovarsi negli anni grazie alla gestione della figlia Loretta Magnani che dal 1993 la conduce con successo.

Dal 1959 l’attività commerciale è situata in Corso Matteotti, dapprima al civico 44 poi proprio di fronte, al civico 51/a dove continua a esercitare con il più moderno marchio SilvanaE’, rinnovato nel 2016.

Silvana Profumeria costituisce un raro episodio di longeva continuità produttiva e generazionale ed è una eccellenza nel panorama del commercio del centro storico di Faenza.

L’attività commerciale si è saputa rinnovare e sviluppare nei lunghi anni di attività, sia nell’immagine che nei contenuti, essendosi aperta anche al mondo del commercio on line e dei social network e avendo ideato linee cosmetiche con il proprio marchio, nonché un e-book dedicato alla bellezza e alla salute dei capelli.

L’azienda è stata anche premiata dalla Camera di Commercio nel 2005 per la Fedeltà al lavoro e progresso economico e non sono mancati i riconoscimenti di Confesercenti per la fedeltà associativa, con il traguardo abbondantemente superato dei 50 anni.

Confesercenti Faenza si stringe con cordoglio alla famiglia, certa che la figura di Silvana continuerà a essere viva nel presente e nel futuro di Silvana è.