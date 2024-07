Su iniziativa del Rotary di Ravenna, è nato il club Interact ‘Mosaico’. L’Interact è l’associazione istituita nel 1962 dal Rotary International per i giovani di età fra i 12 e i 18 anni e può essere su base comunitaria o scolastica. L’Interact di Ravenna è stato pensato su base scolastica, grazie alla disponibilità ed al coinvolgimento nel progetto del Dirigente scolastico degli istituti Morigia/Perdisa, Gennaro Zinno, socio del club ‘padrino’, insieme a Maria Letizia Marini, past President del Rotary Ravenna, ed advisor del precedente Interact estinto a causa della pandemia con la conseguente chiusura della scuole, bacino fondamentale per il club.

Agostino Rambelli, socio dello stesso club, è il consulente del nuovo Interact, la cui denominazione, ‘Mosaico’, è stata scelta dai giovani che hanno aderito all’iniziativa. 14 per ora il numero degli iscritti, destinato a crescere da settembre con la ripresa dell’attività scolastica. Fra i sostenitori dell’iniziativa anche l’attuale presidente del club Rotaract di Ravenna (il club per i giovani dai 18 ai 30 anni) Caterina Scaioli.

I dirigenti del neonato Interact ‘Mosaico’ sono: Francesco Grassetto, presidente; Giulia Scotti, vice presidente; Anna Lanconelli, segretaria; Mathias Montanari, tesoriere; Sofia Francia, consigliere. Gli studenti hanno già proposto delle iniziative di service da discutere e da attuare dopo la pausa estiva