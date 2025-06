È nato a Ravenna il gruppo Orgoglio Cargo Bike, un gruppo di genitori che ha scelto la cargo bike come mezzo di spostamento principale per la famiglia. Sono in aumento i genitori che scelgono queste biciclette come vero e proprio nuovo stile di vita per muoversi nel traffico quotidiano insieme ai figli. Il gruppo nasce per creare un nuovo interlocutore con l’amministrazione comunale in materia di mobilità ciclabile e per facilitare un confronto fra le stesse famiglie.