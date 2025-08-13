Con l’aggiunta di Chiara Pellini, prende forma il progetto Opera Indie, il gruppo rock sinfonico che reinterpreterà la storia dei migliori brani di musica indipendente italiana degli ultimi 30 anni. Il progetto andrà in scena domenica 5 ottobre al MEI di Faenza, in Piazza del Popolo, a partire dalle ore 16.

Sono stati selezionati Beatrice Lambertini, Maria Francesca Melloni, Chiara Pelloni, Ilenia Sala, Natan Rondelli e Rodolfo Santandrea.

Si proseguirà con alcune altre audizioni per l’eventuale aggiunta di altre voci. A settembre si terranno le prove con il Quartetto Rock di Cicci Bagnoli, Tommaso Graziani, Mecco Guidi e Maurizio Dirani, diretti dal Maestro Loris Ceroni. Sul palco anche ll’orchestra di archi del MEI e all’Art of Choir di Mirko Nanni. Testimonial sarà Omar Pedrini.

Al progetto aderisce e collabora la Fondazione di Pescara Jazz di Angelo Valori.

Verranno reinterpretati brani di Timoria, Subsonica, Afterhours, Verdena, 99 Posse, Frankie Hi Nrg, Cristina Donà, Bluvertigo, Baustelle, Carmen Consoli, Prozac+ e tanti altri gruppi e artisti indipendenti.