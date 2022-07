La diocesi di Ravenna piange don Paolo Trentini, per decenni direttore del Centro di formazione professionale Giovanni XIII di Piangipane e parroco di Sant’Antonio. Don Paolo è morto ieri sera. Negli ultimi due anni si era ritirato all’Opera Santa Teresa. Avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 28 settembre

Nato nel 1932 ad Alfonsine ma cresciuto a Bando, nel portuense, è stato ordinato sacerdote il 21 luglio 1957 da monsignor Salvatore Baldassarri. Dopo l’ordinazione, è stato cappellano per alcuni anni a Portomaggiore e, successivamente, rettore del Seminario, dal 1969 al 1974

Ma la sua missione sono stati i giovani: prima, negli anni ‘70 e ’80, quelli che arrivavano dalle campagne e si formavano al centro di Piangipane per andare a lavorare nelle grandi industrie ravennati e poi gli stranieri, nella cui accoglienza e formazione l’Opera Giovanni XXIII si è specializzata dagli anni ’90 in poi. “Accompagnare i giovani ad essere costruttivi nella società”: questa è stata per decenni la sua vita, spiega don Alberto Graziani, parroco di San Biagio e suo amico personale, che ricorda ancora molti nomi dei ragazzi che si sono formati a Piangipane e sono rimasti legati a lui anche quando il centro, due anni fa è stato chiuso

L’Arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni e tutto il presbiterio lo affidano alla misericordia del Signore nella certezza della vita eterna e ringraziano il Signore per il suo ministero.

I funerali di don Paolo Trentini si terranno lunedì 4 luglio nella cripta di Santa Teresa alle 9. Don Paolo poi riposerà nel cimitero di Bando