Il sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi esprime, a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città, il più sincero cordoglio per la scomparsa di Radames Franzaroli, avvenuta, a 92 anni, nella mattina di domenica 21 luglio.

“La nostra città perde un uomo di grande valore e dedizione. – Ha dichiarato il sindaco Stefano Sangiorgi – Radames Franzaroli ha rappresentato per molti anni un punto di riferimento per la nostra comunità, e il suo ricordo continuerà a vivere nelle opere e nelle persone che ha toccato con il suo lavoro instancabile. Riposi in pace.”