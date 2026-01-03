Roberta Mazzoni, dal 1° gennaio è la nuova assessora con deleghe a Politiche per la salute, politiche sociali, associazionismo, volontariato, terzo settore e politiche per la famiglia. Ha assunto l’incarico, già annunciato dal sindaco Alessandro Barattoni a giugno scorso durante la presentazione della sua Giunta, dopo essere andata in pensione il 31 dicembre dall’Ausl Romagna dove ricopriva l’incarico di direttore del Distretto socio-sanitario di Ravenna Cervia e Russi.

In attesa del suo arrivo le deleghe le aveva assunte il sindaco Barattoni che mantiene il Porto, il Pnrr, le grandi infrastrutture e lo sport.

“Questi mesi – spiega il sindaco – mi sono serviti per approfondire il tema della sanità da più prospettive, stando quotidianamente in contatto con i professionisti del nostro ospedale, con associazioni che operano a livello sanitario, volontari e con chi, a diverso titolo, è attivo nei vari ambiti. Continuerò ad alimentare questi rapporti insieme a una professionista competente e motivata come Roberta Mazzoni, per rendere sempre più concreta quella visione dei servizi a fianco di chi ha più bisogno e dei caregiver per fare di Ravenna una città che non lascia indietro nessuno”.

“Ringrazio il sindaco per la fiducia affidatami nella individuazione di questo mandato – afferma Roberta Mazzoni -. Le sfide che avremo di fronte sono quelle già indicate nel suo programma, ovvero lavorare al contrasto dell’invecchiamento della popolazione, in favore della fragilità e del sostegno alle famiglie, in particolare in una visione innovativa dell’integrazione socio sanitaria che più in generale porti la salute a diventare elemento strategico e trasversale di riorganizzazione della nostra città”.