È del Ravennate la studentessa cacciata dalla proprietaria di casa a Venezia

“Altezzosa, arrogante, una gran maleducata” e poi “terrona”. Queste le parole del video che ha fatto il giro del web negli ultimi giorni, in cui una giovane ravennate – Virginia T – denuncia di essere stata cacciata da una casa a Venezia e apostrofata dalla proprietaria. Come riporta la giovane in un secondo video, si trovava a Venezia per due settimane, allo scopo di trovare un alloggio per il prossimo autunno e aveva avuto un precedente diverbio con la proprietaria, poi conclusosi con la registrazione finita sui social. Il motivo del litigio non è però stato chiarito