È attivo da oggi il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ravenna. Un nuovo ingresso e una nuova sala d’attesa per i codici bianchi e verdi, nuovi gli ambulatori e un’osservazione breve intensiva con più posti letto e maggiore privacy. Un intervento incominciato nel 2022 per un costo complessivo di oltre 9 milioni di euro. Resta da completarsi la zona per i codici rossi: l’apertura è prevista per dicembre