È arrivata la temuta gelata, pesanti danni alle colture. Compromessi molti raccolti

Pesanti danni ad albicocche, pere, mele, kiwi, pesche e nettarine. In diversi casi l’intero raccolto è compromesso. La gelata che ha colpito l’intero territorio regionale ha lasciato alle proprie spalle aziende devastate. In diverse zone le coltivazioni sono state sottozero anche per 10 ore vanificando il lavoro degli imprenditori. La gelata tanto temuta dopo un inverno troppo caldo, il più caldo degli ultimi 30 anni, è arrivata e le conseguenze sono state impietose. La conta dei danni è partita, si parla di diversi milioni di euro che si andranno a sommare alle conseguenze della cimice asiatica e della siccità, dovuta sempre al clima degli ultimi mesi