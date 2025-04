Cantava il Poliziano “ Ben venga maggio / e ‘l gonfalon selvaggio! / Ben venga primavera”, una ballata dedicata alla buona stagione, agli amori e alla giovinezza.

Purtroppo maggio è anche il tempo di dolorosi ricordi, quelli che ci rimandano alle alluvioni del maggio del ’23 (senza dimenticare quelle di settembre e ottobre del ’24).



E allora anche l’arte, la fotografia nel nostro caso, ci aiuta a mantenere vivo il ricordo di quei giorni.

La prossima mostra alla Bottega Bertaccini di Faenza presenta le opere di tre fotografi che hanno rivolto il loro occhio al nostro territorio, lasciando una preziosa testimonianza in alcune pubblicazioni che resteranno nel tempo.

Come dice la poetessa Silvana Stremiz: “Le fotografie sono la nostra memoria nel tempo, quando i nostri ricordi iniziano a perdersi nel tempo che passa”.



Sabato 3 maggio 2025, ore 18

Inaugurazione della mostra

È ancora maggio

Fotografie dalle alluvioni del 2023

Opere di Luigi Iorio, Raffaele Tassinari e Luigi Tazzari.



Luigi Iorio è nato nel 1982 a Napoli dove ha vissuto fino ai 25 anni. Dopo aver girato l’Italia da nord a sud, nel 2007 si trasferisce a Reggio Emilia. Dal 2012 vive e ha il suo studio a Lugo di Romagna. Ha pubblicato il libro “ Era di maggio – L’alluvione del 2023 e il dopo in Romagna” (Editore Orizzonte).



Raffaele Tassinari, classe 1953, è nato professionalmente a Bologna, dove ha frequentato il corso di fotografia presso il Dams. Dal 1990 risiede e lavora a Faenza come fotoreporter collaborando con numerose testate locali. Pur utilizzando il digitale, impiega anche l’analogico con tecniche ottocentesche come la callitipia e la cianotipia. Le sue immagini compaiono nel libro di Stefano Saviotti e Miro Gamberini “L’acqua sopra i ponti” (Yanez libri).



Luigi Tazzari è nato a Ravenna nel 1957. All’età di 13 anni inizia a fotografare con una macchina di fabbricazione sovietica regalatagli dal fratello. Nel 1983 diventa fotografo professionista. Negli anni ha collaborato con l’agenzia fotografica Grazia Neri e con Gamma Presse Images di Parigi e ha realizzato servizi fotografici per periodici e riviste nazionali. Le immagini esposte sono tratte dal suo libro “Romagna mia… per non dimenticare” (Edizioni LGN).



Durante l’inaugurazione sarà possibile firmare la petizione del Comitato Borgo Alluvionato per la sicurezza del territorio interessato dai fiumi Lamone e Marzeno.



La mostra resterà aperta fino al 7 giugno nei seguenti orari: 9-12.30 / 15.30-19. Chiuso domenica e lunedì mattina.