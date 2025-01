È Alvaro Ancisi il candidato sindaco per la Lega. Morrone spacca il centrodestra ravennate

Sfuma la prospettiva di un centrodestra compatto su un solo candidato in vista delle elezioni amministrative. E’ Alvaro Ancisi il primo candidato sindaco ufficiale di opposizione, sostenuto per il momento solo da Lega, Lista per Ravenna Popolo della Famiglia. Con l’annuncio di questa mattina, sembra rompersi definitivamente la prospettiva di un fronte unito dei tre partiti di maggioranza. Resta capire cosa faranno Fratelli d’Italia e Forza Italia dopo l’annuncio di Ancisi, in consiglio comunale dal 1966, come candidato per la Lega. Da capire anche cosa ne sarà di Veronica Verlicchi della Lista Civica La Pigna che ieri era stata prospettata come candidata della Lega da Gianfilippo Rolando, annuncio poi smentito dal segretario di Lega Romagna Jacopo Morrone.

Alvaro Ancisi, decano dell’opposizione ravennate e capogruppo di Lista per Ravenna, è entrato per la prima volta in consiglio comunale dal 1966 e oggi ha 84 anni.