L’anteprima nazionale del nuovo spettacolo di Lagrù Ragazzi e Massimiliano Venturi sono al centro dei due nuovi appuntamenti con la rassegna Burattini alla Riscossa, cartellone itinerante a ingresso gratuito che mette in rete il territorio ravennate dalla riviera all’entroterra con un ricco programma di spettacoli a base di burattini, marionette e artisti di strada.

giovedì 30 giugno – ore 21.15 – Ingresso libero

Giardini Speyer – Ravenna – ANTEPRIMA NAZIONALE

Lagrù Ragazzi

Mengone e il mostro della cantina

Chi non ha mai sentito degli strani rumori provenire dalla propria cantina? Lo spettacolo ha come protagonista la maschera marchigiana ottocentesca di Mengone Torcicolli, un simpatico e pragmatico contadino che dovrà affrontare un enigma che scardinerà le sue convinzioni: i mostri esistono. In una notte buia e tempestosa, scendendo in cantina per prendere una bottiglia di vino scoprirà la presenza di un mostro terribile con un occhio solo, denti aguzzi e pelle squamosa.

Lo spavento iniziale lascerà presto spazio alla compassione per un essere solo all’apparenza terribile ma che in realtà non vuol fare del male a nessuno, si è solamente perso e vuole tornare a casa.

sabato 2 luglio – ore 21 – Ingresso libero

Parco della Costituzione di Ammonite (RA)

Massimiliano Venturi

Sganapino apprendista contadino

Imprevisti, buffi fraintendimenti ed incontri inaspettati sono gli ingredienti di uno spettacolo che vede protagonista Sganapino, che pavido ed ingenuo come vuole la tradizione, decide di interpretare le new economy a modo proprio, ritornando alla terra e ai mestieri di una volta. In maniera leggera e farsesca il pubblico sarà proiettato nel mondo della civiltà contadina, per coglierne interessanti spunti di riflessione sotto il profilo culturale e sociale.