Ottima partecipazione alla visita guidata alla Riserva Naturale dello Stato “Duna di Porto Corsini” organizzata in occasione dell’evento “Dune e Fratini”, dedicato alla nidificazione 2025 del fratino nell’Emilia Romagna. Guide d’eccezione, il professor Nicola Merloni ed i Carabinieri Biodiversità, con il Maresciallo Emanuele Battani, Comandante del Nucleo di Casalborsetti, presente con due collaboratori e profondo ed appassionato conoscitore della specie che tutela ogni anno in una Riserva del ferrarese. Folta la rappresentanza dei naturalisti più noti del territorio, con Giancarlo Plazzi, Federico Montanari, Stefano Bassi e Giorgio Lazzari, colui che, con l’allora WWF, chiese ed ottenne, nel 1983, l’ascrizione della Duna al patrimonio delle Riserve statali. Ad oggi, la duna, indisturbata e protetta dalla diga foranea nord, ha pressoché raddoppiato la sua estensione, ed è stata prescelta anche quest’anno dai fratini per portare in sicurezza i pulcini durante le prime settimane di vita. Un patrimonio prezioso e ormai rarissimo di biodiversità, la cui tutela deve proseguire senza compromessi. Dalle informazioni fornite dal Comandante Battani, si apprende che una ventina di coppie hanno nidificato più volte nella riserva ferrarese, tra cui la femmina inanellata BCJ, che ha portato all’involo prima i due pulcini a Marina Romea, e poi ha di nuovo nidificato nella riserva. Considerato che quello di Marina Romea è stato l’unico nido 2025 arrivato a schiusa di tutte le spiagge antropizzate dell’Emilia Romagna, si può stimare che indicativamente una trentina di coppie siano ancora presenti in Regione. Tra le curiosità, presenti presso la riserva anche un fratino proveniente dalla Costa Azzurra ed uno dall’Ungheria. Premiati “Amico del Fratino 2025” lo stabilimento Malaika di Marina Romea, che ha ospitato il nido sulla spiaggia libera confinante lo stabilimento e condivisa con il Bagno Graziella, anch’esso premiato. Premiata anche Hera Servizi Ambientali, la cui collaborazione è stata fondamentale per la convivenza tra le attività di pulizia spiaggia con la presenza dei piccoli pulcini di fratino, in movimento sull’arenile ed incapaci di volare per un mese. Presenti per Hera Roberto Savini e Cristina Baccarini, premiati direttamente dall’artista Anna Agati, che ha integrato l’opera a mosaico con materiali spiaggiati, quali plastiche e vetri levigati.

Oltre al numeroso ad attentissimo pubblico, presente LIPU Ravenna con la presidente Manuela Martoni, volontari di Gev Faenza, WWF, Legambiente, Sea Shepherd, Italia Nostra Ravenna, e rappresentanti del Consiglio Territoriale del Mare e della Pro Loco di Porto Corsini.

Visto il successo, “Dune e fratini” prosegue domani, domenica 21 settembre, con una visita guidata gratuita, a cura dei volontari, della durata di circa mezz’ora alla duna del nido e alla mostra fotografica allestita al Malaika da AFNI – Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, con gli scatti dei volontari e dei soci AFNI interamente dedicati alla nidificazione di Marina Romea. Appuntamento alle ore 11.30 oppure alle 16.30 presso lo stabilimento Malaika, in viale Italia 46 a Marina Romea. Lo stabilimento chiuderà la prossima settimana: ultime occasioni, dunque, per visitare la mostra. I volontari della Rete di Associazioni Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese vi aspettano!

Per informazioni 3349470326 (anche con messaggio WA), oppure mandando una mail a fratinoravenna@gmail.com