Una grande soddisfazione “internazionale” per Sereventi2005, l‘agenzia ravennate fondata da Anna Rita Marconi e Roberta Carella che si occupa di wedding planner e organizzazione eventi, con un occhio particolare di riguardo al destination wedding, promuovendo all’estero l’Emilia-Romagna (e nello specifico Ravenna) come meta per tutti gli sposi stranieri che vogliono sposarsi in Italia.

Grazie alla qualità del lavoro svolto in questi anni, la famosa rivista britannica “Weddings & Honeymoons” – riferimento principale per gli sposi, che si occupa anche di destination wedding e permette di pianificare il matrimonio attraverso una mappa con molteplici destinazioni mondiali, tra le quali anche l’Italia – ha inserito Anna Rita e Roberta nella Gold List Wedding Planner Italiane (uniche per tutta l’Emilia-Romagna), rilasciando a Sereventi2005 il prestigioso certificato di eccellenza.

Anche nel profilo Instagram della rivista inglese, che vanta ben 91.000 follower, l’agenzia ravennate è stata presentata attraverso la pubblicazione di diverse foto di matrimoni organizzati.

Non è la prima volta che Sereventi2005 ottiene riconoscimenti importanti: dal 2015 riceve ogni anno il Wedding Awards nella categoria Wedding Planner assegnato dal più importante portale italiano dedicato alle nozze,matrimonio.com; e sia nel 2018 che nel 2019 è stata tra i tre finalisti nazionali al concorso The Italian Wedding Stars, un progetto che permette ai migliori professionisti del settore, in Italia, di competere per vincere il titolo di best wedding professional all’interno della categoria di appartenenza.

“Il riconoscimento ottenuto da Weddings & Honeymoons è però davvero importantissimo per noi – sottolineano Anna Rita e Roberta – sia perché assegnato da una prestigiosa rivista internazionale, il che ci rende davvero orgogliose, sia perché arriva in un momento critico come quello che anche il nostro settore sta vivendo a causa del Covid, e ci spinge a tenere duro e a continuare il nostro lavoro con lo stesso impegno di sempre. Anche per aiutare il nostro territorio ad essere suggestivo in un settore certamente di nicchia, ma comunque in continua crescita, com’è quello del turismo legato ai matrimoni”.