Settimana speciale per la sezione basket della Compagnia dell’Albero Ravenna: mercoledì 11 febbraio ricorreva infatti l’anniversario della tragica scomparsa di Daniel, giovane cestista vittima di un incidente stradale l’anno scorso. Le squadre di DR2 e DR3, dove Daniel aveva giocato, ne hanno onorato il ricordo indossando la speciale maglietta a lui dedicata. Per entrambe, al termine di due partite combattute, è arrivata anche la gioia della vittoria.

DR2 ha vinto contro San Marino

Nella gara giocata giovedì 12, tra le mura amiche della palestra Mattioli, la squadra di DR2 è tornata al successo battendo San Marino per 73-66 e si è messa alle spalle la sconfitta della settimana precedente contro la forte Bellaria (punteggio 44-55).

I ragazzi di Coach Senni hanno controllato il ritmo della partita, allungando nei quarti centrali, grazie all’ottima circolazione di palla in attacco.

Grazie al successo i ravennati muovono la classifica, dopo un inizio di 2026 dove avevano raccolto solo una vittoria (a Rimini sul campo di Stella, ultima in classifica), a fronte di tre sconfitte, tutte casalinghe (contro Tigers Forlì, Russi e Bellaria).

I boscaioli si confermano in piena zona playoff, al quinto posto con 18 punti, e torneranno in campo venerdì prossimo, 20 febbraio, alla palestra Carim di Rimini, contro Sunrise.

Il tabellino

Compagnia dell’Albero Ravenna – Bellaria Basket 73-66 (21-19, 42-33, 69-42)

CdA Ravenna: Valeriani 2, Fallilou 4, Licchetta 6, Kertusha 8, Polyeshchuk 22, Petullà 3, Beghi, Fussi 16, Costantini T. 3, Mularoni 2, Branchi 7, Chiarini. All.: Senni. Ass.: Buonaiuto, Zangrillo.

Terzo successo consecutivo per la DR3

Grande emozione per la partita di venerdì sera, giocata al Dribbling con un omaggio prima del match alla foto di Daniel, esposta in palestra.

La squadra di DR3 ha onorato al meglio l’impegno, confermando il momento positivo di forma e cogliendo la terza vittoria consecutiva. Reduci dai successi in trasferta a Russi (71-66) e contro Basket95 Imola (64-59), che rispettivamente avevano chiuso il girone di andata e aperto quello di ritorno, i ragazzi di Coach Bolognesi hanno battuto 66-55 Fusignano, riscattando la sconfitta dell’andata e agganciando gli stessi avversari al quarto posto in classifica.

Dopo un avvio difficile, soprattutto nella metà campo difensiva, (21 punti consessi nel primo quarto), i boscaioli hanno alzato l’aggressività, andand all’intervallo sotto solo di 2 lunghezze. Nel terzo periodo è arrivato lo strappo decisivo, ispirato dalla difesa e da buone percentuali al tiro da 3 punti. Nel quarto quarto i ravennati hanno accarezzato anche la possibilità di ribaltare il -20 dell’andata, ma si sono incagliati su qualche libero sbagliato di troppo nel finale.

Tabellini DR3

Compagnia dell’Albero Ravenna – Basket A.Gardini Fusignano 66-55 (15-21, 34-36, 52-43)

CdA Ravenna: Costantini G. 20, Cortoni, Dracini 2, Donati 15, Barucci 1, Rinchiuso 5, Fantini 1, Buonaiuto 6, Montanari 13, Rizzati, Zacchi 3, Romani. All.: Bolognesi.