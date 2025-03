A Traversara di Bagnacavallo torna l’attesa “Festa della Primavera in fiore”, che dal 4 al 13 aprile animerà con la sua quarantesima edizione il paese con un ricchissimo programma di appuntamenti culturali, gastronomici, musicali, sportivi e di solidarietà, pensati per coinvolgere tutte le generazioni.

La festa è organizzata presso la zona parrocchiale e il campo sportivo della frazione dall’associazione Traversara in fiore con il patrocinio del Comune. Spettacoli e stand saranno ospitati in un’area coperta e riscaldata.

La manifestazione si aprirà venerdì 4 aprile alle 19 con l’inaugurazione dello stand gastronomico e l’apertura della tradizionale pesca di beneficenza. Sempre nel tardo pomeriggio prenderanno il via le mostre degli allievi della scuola d’arte e le incursioni d’arte varia del progetto benefico “Chiamata a Raccolta!”, per culminare alle 20 con l’inaugurazione ufficiale della festa e della mostra fotografica “TraversarAlluvione” curata da Luigi Tazzari. La serata si concluderà alle 21.30 con il concerto dei Moka Club.

Sabato 5 sarà dedicato alle due e quattro ruote con il 30° raduno di Auto e Moto d’Epoca, che porterà i partecipanti anche in visita al Cimitero militare canadese di Villanova. Il pomeriggio proseguirà con nuove incursioni artistiche a cura della scuola d’arte e la sera alle 21 con le osservazioni astronomiche “Stelle a Primavera”, in collaborazione con Arar, seguite dal concerto della band UnoZeroQuattro.

Domenica 6 la giornata si aprirà alle 9 con l’escursione del Cai “Passeggiata di Primavera”, cui seguirà il passaggio della Maratona del Lamone. Dopo il pranzo con i “Traversaresi lontani”, il pomeriggio sarà all’insegna delle famiglie e della cultura popolare, con animazione per bambini, giochi, gare di ballo, la “Universitê de dialet” con esami e diploma di dialetto romagnolo, e un concerto in memoria del maestro liutaio Armando Ronconi presso la chiesa parrocchiale. La serata si chiuderà con le osservazioni astronomiche e la commedia dialettale della compagnia “Qui de Tond” di Lugo, in programma alle 21.

La settimana successiva si aprirà lunedì 7 aprile alle 19 presso l’ex asilo con musiche e balli antichi romagnoli con aperitivo e cena condivisi (tipo picnic) a cura della scuola d’arte.

Martedì 8 aprile sono in programma dalle 18 l’apertura delle mostre della scuola d’arte e la serata dello sport, che vedrà ospite il Cesena Calcio, seguita alle 21 dallo spettacolo musicale di Vittorio Bonetti con la presenza di Mirko Casadei. Mercoledì 9 sarà la volta della “Serata della Gratitudine”, con la partecipazione delle società sportive locali e gli spettacoli dei Musicanti di San Crispino e di Duilio Pizzocchi. Giovedì 10 proseguiranno le mostre artistiche e andrà in scena, all’ex asilo, il Gianni Mele Show.

Venerdì 11 si entrerà nel vivo del secondo weekend con una nuova “Chiamata a Raccolta!”, l’apertura dello stand gastronomico che proporrà come specialità l’Asado su prenotazione, e lo spettacolo di cabaret con Paolo e Gianni Parmiani alle 21. Sabato 12 si terrà la grigliata di Stelio all’ex asilo e in serata tornerà in chiesa il concerto memorial Ronconi, con giovani interpreti di musica classica. A seguire il concerto-spettacolo dei Qluedo, con inizio alle 21.

Domenica 13 aprile, ultimo giorno della festa, sarà ricco di eventi per tutta la giornata: camminata Nordic nella campagna, incursioni artistiche, animazione per bambini, spettacolo dell’orchestra Franco Bagutti e nuovi appuntamenti con l’Universitê de dialet. In chiesa si terrà un altro concerto in memoria del maestro Ronconi. La giornata proseguirà con aperitivi e dj set, un’asta d’arte benefica a favore della scuola d’arte e delle famiglie colpite dall’alluvione, e una lunga serata musicale con i dj Nersone, Bobby, Nembo Kitz e live di Inoki, Moder e Albino. In contemporanea, alle 21 si terranno le osservazioni astronomiche e, a concludere in bellezza, lo spettacolo pirotecnico.

Lo stand gastronomico funzionerà a pranzo dalle 12 e a cena dalle 19.

Informazioni e programma completo: