I Carabinieri della Stazione di Russi, nei giorni scorsi, hanno arrestato un cinquantaquattrenne, già noto alle forze dell’ordine, disoccupato, senza fissa dimora, in esecuzione dell’ordine di custodia cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Ravenna per aver commesso due rapine in pieno centro.

Le indagini dei militari sono partite la sera dell’8 marzo scorso, a seguito di una prima segnalazione pervenuta al 112 per un tentativo di rapina commessa all’interno di una Farmacia e per un’altra rapina, questa volta consumata, a danno di una gelateria, dove l’autore era riuscito a portare via oltre ottocento euro.

I primi accertamenti su entrambi gli eventi hanno portato gli investigatori ad ipotizzare che il responsabile fosse un unico individuo, visto il medesimo modus operandi. Grazie alla collaborazione delle vittime, dei vari testimoni e dalle immagini degli impianti di sicurezza, sono quindi riusciti ad identificare l’autore in un italiano, già noto, con precedenti specifici.

Sotto la direzione della Procura della Repubblica di Ravenna, tutti gli elementi probatori a carico dell’individuo sono sfociati in una richiesta di misura restrittiva in carcere, prontamente emessa dal GIP, che ha accolto immediatamente le tesi investigative degli inquirenti.

Avviate le ricerche, il responsabile è stato immediatamente rintracciato ed associato presso la Casa Circondariale di Ravenna.