Arrivano due punti al Gran Premio di Las Vegas per le Racing Bulls. Il giapponese Yuki Tsunoda ha infatti terminato la corsa al nono posto. Il piazzamento poteva anche essere migliore, ma l’ottava posizione è sfumata a pochi giri dal termine, a causa del sorpasso di Nico Hulckenberg, che, con la sua Haas, è un avversario diretto della squadra faentina per il campionato. La classifica Costruttori oggi vede la Visa Cash App Racing Bulls, all’ottvao posto, con 46 punti, a quattro punti dalla Haas, sesta, a 3 dall’Alpine, settima, a Las Vegas fuori dalle posizioni che contano. Sono ancora due le gare del campionato.

Brutta gara invece per Liam Lawson, che ha dovuto litigare con una monoposto problematica per tutta la durata del gran premio. Il giovane pilota ha tagliato la bandiera a scacchi per sedicesimo.

“Nel complesso, il team e i piloti hanno realizzato un altro ottimo fine settimana qui a Las Vegas” riassume il Team Principal Laurent Mekies. “Dopo una prestazione di qualifica molto solida che gli ha permesso di partire settimo, Yuki ha disputato una gara impegnativa, con alcuni sorpassi eccezionali, lottando con i nostri rivali per tutta la gara. Certo, è frustrante perdere una posizione a soli 5 giri dalla fine, ma nel complesso ha mostrato un buon passo gara portando a casa due punti molto importanti per il campionato. È stato un fine settimana più difficile per Liam e la sua macchina era sicuramente molto difficile da guidare da queste parti, cosa che dobbiamo ancora comprendere appieno. Oggi ha mostrato un buon passo in alcune fasi della gara, ma essendosi qualificato più indietro ha trascorso molto tempo nel traffico. La battaglia per il campionato Costruttori è incredibilmente serrata e la lotta non potrà che intensificarsi ancora di più negli ultimi due round della stagione in Medio Oriente, a partire dal Qatar tra pochi giorni”.