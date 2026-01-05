L’Amministrazione comunale di Brisighella presenta “Due poemi al femminile”, un recital poetico-musicale che intreccia parola, voce e musica per offrire al pubblico un’esperienza di ascolto intensa e contemplativa, capace di aprire uno spazio di riflessione profonda sull’animo femminile come luogo di incontro e riconciliazione.

L’appuntamento è in programma venerdì 9 gennaio alle ore 18.30 al Foyer del Teatro Comunale Pedrini di Brisighella. Protagonista della serata sarà l’attrice Paola De Crescenzo, che interpreterà due poemi tratti dai libri “I naufragi del deserto” e “La voliera senza reti” di Zingonia Zingone, accompagnata dalle suggestioni musicali di Gabriele Sagone, in un dialogo continuo tra parola poetica e suono.

I testi portano in scena due universi simbolici solo apparentemente lontani: uno ispirato all’immaginario mediorientale e l’altro radicato nella mitologia romana. Attraverso questi due percorsi narrativi e simbolici, il recital sviluppa un filo conduttore comune, affidato alla figura femminile, intesa come spazio sensibile attraversato da ferite e conflitti ma capace, al tempo stesso, di custodire una grazia profonda, in grado di sanare le fratture e di dissolvere il divario che spesso immaginiamo esistere tra Oriente e Occidente.

“Due poemi al femminile” si configura così come un momento di incontro tra culture, linguaggi ed emozioni, in cui la poesia diventa strumento di ascolto, bellezza condivisa e possibile riconciliazione. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.