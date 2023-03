È di due medaglie d’oro, una d’argento e tre di bronzo il bottino degli atleti e delle atlete del Centro Sub Nuoto Club 2000 nel primo weekend dedicato alle Finali dei Campionati regionali di Categoria in vasca corta andato in scena allo Stadio del nuoto di Riccione.

Mattatore dell’evento è stato Alex Gaddoni (categoria Ragazzi, 2008) vincitore nei 200 misti, 400 misti e terzo nei 200 stile libero.Migliorandosi ad ogni ingresso in vasca, ha centrato il tempo limite per la partecipazione ai Criteria Giovanili sia nei 200 misti, abbassando il suo limite personale di 5 secondi, sia nei 400 misti dove lo ha fatto scendere di oltre 6 secondi.

Una bella medaglia d’argento è stata conquistata da Gaia Gionta (Cadetti) nei 200 rana facendo registrare il miglior tempo stagionale al momento giusto, mentre Filippo Rondinini (Juniores, 2006) ha realizzato, con una gara tutta d’attacco, il terzo tempo nei 400 misti migliorandosi di oltre 3 secondi.

Bravo anche Massimo Minardi (Ragazzi, 2007) che si è piazzato al quarto posto nei 100 rana andando a sfiorare di solo un centesimo il tempo limite per i Criteria.

Si conferma competitiva la staffetta 4 per 200 stile libero Junior femminile, terza nonostante tre componenti siano al primo anno di categoria e una addirittura ancora della categoria Ragazzi; Benedetta Donati (2008), Anna Bolzon (2009), Angelica Donati (2008), Giada Minelli (2008) avevano già conquistato la medaglia di bronzo l’anno scorso nella categoria Ragazzi.

Entusiasta del team l’allenatore Marco Fregnani: “Tutti gli atleti scesi in acqua hanno fatto registrare miglioramenti sia cronometrici che in termini di piazzamento mostrando un ottimo stato di forma. Sono ottimista per la prossima fine settimana quando è in programma la seconda e ultima parte di Finali”.

I nuotatori e le nuotatrici Master del Centro Sub Nuoto Faenza erano impegnati domenica scorsa a Forlì nell’8° Trofeo Fanatik Team, dove si sono confrontati con oltre 400 atleti di 44 società, ottenendo l’ormai consueta pioggia di medaglie.

Laura Rava (categoria M80) ha prevalso nei 50 dorso e nei 100 stile libero; Elettra Frassineti (M30) ha vinto nei 100 stile libero; Nadia Cerchierini (M30) ha battuto tutte nei 50 rana con il miglior tempo assoluto di tutte le categorie nella specialità inoltre è giusta seconda nei 50 stile libero; Gabriella Garavini (M60) ha conquistato l’oro nei 100 misti e il bronzo nei 50 stile libero; Stefano Schiumarini (M60) è giunto primo nei 100 misti e nei 100 dorso; Emanuele Galafroni (M25) ha conquistato l’oro nei 100 dorso e nei 100 farfalla; Luca Stroppa (U25) ha vinto nei 100 rana ed è giunto terzo nei 100 misti. Medaglie sono arrivate anche grazie alle prestazioni di Veronica Molnar (M50) seconda nei 100 misti e nei 50 dorso; Leopoldo Liverani (M35) secondo nei 50 rana e nei 50 stile libero; Nicolò Rinaldi (M25) argento nei 100 stile libero e bronzo nei 50 farfalla; Dylan Tozzi (M30) secondo nei 50 farfalla e terzo nei 100 misti; Davide Dragoni (U25) argento nei 400 stile libero.

Entusiasmanti sono state le due staffette 4 per 50 stile libero, dove la società di Faenza ha ottenuto un oro con Dylan Tozzi, Nadia Cerchierini, Elettra Frassineti e Nicolò Rinaldi nella categoria M120 e un argento con Stefano Schiumarini, Federica Sfogliaferri, Gabriella Garavini e Leopoldo Liverani nella categoria M200.

Il prossimo impegno dei Master è fissato per domenica 26 marzo al 22° Trofeo Nuovo Nuoto a Bologna.

Nel settore della pallanuoto giovanile la squadra Under 13, per la 2^ giornata di ritorno del Campionato Uisp Emilia-Romagna, avrebbe dovuto ospitare sabato scorso la Coop Parma B, ma la partita è stata rinviata a poche ore dal suo inizio.

Era di riposo invece la squadra Under 16 impegnata nel Girone C della fase di qualificazione del Campionato Regionale Fin, in considerazione dell’annunciato rinvio dell’incontro interno con la Reggiana programmato anche questo per sabato 11 marzo.

Per il 6° turno del Campionato regionale Master Uisp il team del Centro Sub Nuoto Faenza sarà ospite del Seven Sporting Club mercoledì 15 marzo alle 21.30 a Savignano sul Rubicone.