Vittorie e piazzamenti sul podio per le nuotatrici e i nuotatori delle categorie Esordienti A e B del Nuoto Sub Faenza negli ultimi impegni ufficiali dell’intensa stagione sportiva 2023-2024.

Da mercoledì 3 a venerdì 5 luglio la piscina comunale “Gianni Gambi” di Ravenna ha ospitato le Finali del Campionato regionale estivo Esordienti A in vasca da 50 metri, da dove sono arrivati ottimi risultati dagli atleti faentini allenati da Nicolò Nonni i quali hanno migliorato i loro primati personali. Ancora una volta Alberto Fabbri ha fatto la parte del leone vincendo nei 200 misti, nei 400 misti e piazzandosi secondo nei 100 farfalla; ha ottenuto il dodicesimo posto la staffetta 4 per 100 misti composta da Federico Cacciari, Leonardo Gonnesi Fabbri, Alberto Fabbri, Tommaso Alberelli. In campo femminile ha brillato Linda Martelli che si è classificata 3^ nei 100 rana, 2^ nei 200 rana, 3^ nei 100 stile libero e 2^ nei 200 misti; ha conquistato un bel 4° posto la staffetta 4 per 100 stile libero formata da Linda Martelli, Matilde Zama, Arianna Pini e Alice Bandini.

Al 14º Trofeo Romagna nelle acque libere del Mare Adriatico di fronte a Cesenatico domenica scorsa gli Esordienti B si sono cimentati nella distanza di 800 metri. “Ho assistito a un’ottima prestazione di tutti i ragazzi, che affrontavano per la prima volta una distanza così lunga, in un ambiente acquatico non consueto – commenta coach Marco Mastrapasqua -. Si è messa in bella evidenza Sophie Tassinari che ha vinto la medaglia d’argento”.

A Cesenatico per la categoria Juniores ha gareggiato Filippo Rondinini che, sulla distanza di 2,6 chilometri, ha conquistato un rilevante secondo posto.

C’era la faentina Giada Minelli (Juniores, 2008) fra le convocate per la rappresentativa regionale al Trofeo delle Regioni in acque libereandato in scena mercoledì 3 luglio a Piombino: nella prova di squadra della staffetta 4 per 1250 metri l’Emilia-Romagna Juniores si è piazzata 11^ con Mattia Bassi, Giada Minelli, Alessia Tamburini e Giacomo Valmori.

Per gli atleti del Nuoto Sub Faenza restano ormai poche competizioni da qui al termine della stagione, come sempre fissato al 31 agosto: dal 15 al 18 luglio a Riccione si svolgeranno le Finali del Campionato regionale Giovanile in vasca lunga, quindi ci sarà nelle piscine del Foro Italico in Roma il Campionato Italiano di categoria, per Juniores e Cadetti dal 5 al 9 agosto, per Ragazzi e Seniores dal 10 al 12 agosto. Alex Gaddoni (categoria Ragazzi, 2008) sarà in gara nei 200 stile libero, nei 100 e 200 farfalla e nei 200 misti; la brava Andrea Maltoni (categoria Cadette, 2006) sarà al via dei 50 dorso.