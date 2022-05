Potranno presentare domanda i beneficiari localizzati nei 17 Comuni situati tra la provincia di Ferrara e di Ravenna: 11 sono i Comuni in area ferrarese, (Argenta, Berra, Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore); e 6 in area ravennate (Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna, Russi). Le aree dei progetti ammissibili sono consultabili dal sito www.deltaduemila.net dove sarà possibile, per alcuni comuni inseriti parzialmente, visionare i mappali delle aree eleggibili.

I bandi aperti sono:

19.2.02.05 – QUALIFICAZIONE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE (II BANDO) che sostiene progetti per migliorare la qualità dell’offerta turistica del Delta emiliano-romagnolo. Beneficiari: Microimprese e piccole imprese (non agricole) singole o associate dei settori del turismo, commercio e artigianato. Risorse: € 450.000,00. Sostegno: dal 40% al 60%. Scadenza: 15/06/2022 ore 18.00

Gli interventi finanziabili dal Bando sono rivolti alla qualificazione delle attività già esistenti, e comprendono la realizzazione di interventi di recupero, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria necessari alla riqualificazione delle strutture edilizie (comprese nuove edificazioni e soluzioni pre-fabbricate), al fine di realizzare interventi di ammodernamento per la qualificazione dei servizi turistici, delle attività ricettive e della ristorazione (Es. interventi finalizzati alla commercializzazione dei prodotti di artigianato artistico tradizionale e di qualità e dei prodotti tipici locali; realizzazione e implementazione di servizi turistici complementari alla ricettività: area fitness, area benessere, aree giochi, piccoli impianti sportivi e ricreativi, sale di intrattenimento, piscine, ecc.).

19.2.02.07 – INIZIATIVE E PROGETTI PILOTA A SOSTEGNO DI UNA PROGETTUALITÀ CONDIVISA DI RECUPERO DELLE TRADIZIONI E DI CURA DEL PAESAGGIO per l’organizzazione di iniziative ed eventi a scopo sociale ricreativo e turistico per valorizzare la ricchezza delle risorse del Delta del Po. Beneficiari: Associazioni senza scopo di lucro, Consorzi fra privati, Microimprese e piccole imprese singole o associate. Risorse: € 260.000,00. Sostegno: 60%. Scadenza: 15/06/2022 ore 18.00

Verranno sostenuti interventi con finalità collettiva, volti a mitigare i detrattori ambientali e gli elementi incongrui che deturpano il paesaggio in aree private e/o pubbliche come:

– la rimozione e/o demolizione di elementi naturali di degrado per eliminazione di elementi incongrui e/o fatiscenti o altri elementi che impattano negativamente sul paesaggio (alberi caduti, staccionate, baracche, ecc.) e successivi interventi di ripristino e miglioramento;