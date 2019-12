L’ultima gara ufficiale del 2019 ha visto brillare per il Centro Sub Nuoto Club 2000 due giovanissime ragazze che hanno portato a casa tre medaglie. Alle Finali del Torneo Esordienti Sprint Emilia-Romagna della FederNuoto, svoltesi in un unico concentramento regionale allo Stadio del Nuoto di Riccione, Anna Bolzon (2009) è giunta seconda nei 100 metri stile libero in 1’10″10, contribuendo al buon piazzamento al 13° posto su 33 della società di Faenza nella categoria “Esordienti A1”.

Giada Minelli (2008) ha conquistato l’argento nei 100 farfalla in 1’14″50 e il bronzo nei 100 rana in 1’25″10, con il Centro Sub Nuoto che ha occupato l’8° posto su 28 nella graduatoria per società nella categoria “Esordienti A2”.

Trascorse le festività di fine anno, tutto il Centro Sub Nuoto si ritroverà sabato 4 gennaio nella piscina dell’impianto principale per l’ormai tradizionale Trofeo Sociale, quindi le successive gare di nuoto per i portacolori della società di Faenza sono in programma domenica 12: i più giovani, gli “Esordienti C” di coach Annalisa Nisiro, sono attesi al primo appuntamento Libertas Propaganda nella piscina comunale “Ruggi” di Imola; i più grandi saranno in gara a Bologna nella 3^ prova Libertas Fin.

Nel secondo weekend del 2020 riprenderanno le competizioni pure per i nuotatori Master che saranno impegnati dal pomeriggio di sabato 11 a tutta domenica 12 gennaio nel 18° Trofeo Città di Ravenna organizzato dal Rinascita Team in vasca da 50 metri ad 8 corsie nella piscina comunale “Gambi” di Via Falconieri.

Anche le gare dei campionati giovanili di pallanuoto torneranno nel secondo weekend di gennaio, quando gli Under 18 saranno di scena a Lugo sabato 11 gennaio alle 19 nel derby con i “cugini” del Nuoto Club nella 3^ giornata di andata del Campionato regionale Uisp, mentre per i Campionati regionali Fin, dopo la sconfitta a Bologna contro il President e il successo interno sul President 2 Bologna, gli Under 13 giocheranno domenica 12 gennaio allo Stadio del Nuoto di Riccione, dovendo vedersela con la Polisportiva Comunale nella partita valida per la 3^ giornata nel girone 2 della 1^ Fase di qualificazione; gli Under 15, invece, conclusa la Prima Fase di qualificazione, si ripresenteranno il 19 gennaio alle 13.30 a Carpi per affrontare la Coopernuoto nella prima giornata degli Spareggi.

Le ragazze del nuoto artistico proseguiranno negli allenamenti per tornare in acqua nella piscina di Faenza domenica 16 febbraio nel 1° Trofeo C.S.I. riservato ad Esordienti A, Ragazze e Juniores.