Martedì 1 e mercoledì 2 aprile il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna (Campus di Ravenna) ospiterà il prof. Donald Sassoon (Professore emerito, Queen Mary University of London).

Martedì 1 aprile alle 16.30 nella sala Dantesca della Biblioteca Classense, il prof. Sassoon terrà una lectio magistralis sul tema “Perché la Gioconda ha conquistato il mondo”.

Mercoledì 2 aprile alle 10 nella sala Conferenze del Dipartimento di Beni Culturali in via degli Ariani 1, si terrà la lectio “La cultura degli europei dal 1800 a oggi”.

Donald Sassoon è uno dei più noti studiosi di storia europea comparata. Conosce e parla molto bene l’Italiano, avendo studiato direttamente anche molti aspetti della storia politica e culturale italiana. In Italia è stato per dieci anni direttore scientifico di La Storia in Piazza-Fondazione Palazzo Ducale a Genova; è collaboratore fisso delle rubriche culturali de “Il Sole 24 Ore”, appare frequentemente sui maggiori canali televisivi come commentatore invitato. L’ultima sua opera, “Revolutions” (2024) è stata pubblicata in Italia da Garzanti con il titolo “Rivoluzioni. Quando i popoli ambiano la storia”.

La lectio “Perché la Gioconda ha conquistato il mondo” avrà un taglio di storia culturale con un focus sulla storia del dipinto. Che cosa ha reso il quadro di Leonardo l’opera d’arte più famosa, più visitata, più discussa e citata del mondo? Donald Sassoon ripercorrerà cinquecento anni di storia e peripezie del capolavoro leonardesco: la sua realizzazione con tecniche innovative, l’identità della modella, le copie settecentesche, la consacrazione del mondo intellettuale dell’Ottocento, fino al furto dei primi del Novecento e all’uso dell’immagine della Gioconda nella odierna pubblicità e industria dello spettacolo.

La lectio “La cultura degli europei dal 1800 a oggi” ripercorre sull’arco degli ultimi due secoli il modo in cui si è sviluppata e trasformata la cultura degli europei a partire dal suo noto libro con lo stesso titolo, che traccia una monumentale analisi comparativa delle opere che hanno costruito l’immaginario europeo degli ultimi secoli, rivede criticamente la tradizionale distinzione tra cultura alta e bassa, e ci aiuta a capire la ricchezza, varietà, ma anche unitarietà del patrimonio culturale europeo.

Le lezioni sono aperte a tutti gli studenti, ai dottorandi, agli operatori dei beni culturali e alla cittadinanza e saranno rese disponibili su Piattaforma Teams e sul canale Youtube del DBC.

