Doppio appuntamento con il mondo dei fumetti alla biblioteca Trisi di Lugo, la cuicollaborazione con la fumetteria Momomanga prosegue anche al di fuori della rassegna dedicata ai grandi autori del fumetto italiano che è partita in autunno.

Proprio i titolari di Momomanga saranno infatti i protagonisti di due incontri di approfondimento legati al mondo dei fumetti in programma neiprimi due giovedì di febbraio, alle 21 in biblioteca.

In particolare, giovedì 5 l’argomento trattato da Celeste Naldoni sarà «Cos’è il manga?», un viaggio alla scoperta del coloratissimo universo dei fumetti giapponesi, il cui successo ai di fuori dei confini nipponici negli ultimi decenni è stato straordinario, trasformandoli da fenomeno di nicchia a vero e proprio pilastro della cultura pop contemporanea. Attraverso stili narrativi unici, una grande varietà di generi e un impatto capace di attraversare le generazioni, i manga hanno letteralmente ridefinito il mercato editoriale e conquistato un pubblico sempre più ampio.

Venerdì 12 gennaio, invece, Claudio Lolli proporrà l’incontro «Topolino e i suoi fratelli. Una storia autarchica», viaggio alla scoperta dell’ascesa del fumetto in Italia nei primi decenni del Novecento e degli editori e autori che furono protagonisti di questo capitolo oggi poco noto ma fondamentale per comprendere l’evoluzione della cultura popolare del Belpaese. In particolare negli anni ’30, il fumetto si affermò come potente mezzo di comunicazione di massa e il suo destino era quello, inevitabile, di incrociare il suo percorso con quello del Regime fascista, con tutte le conseguenza del caso.

Entrambi gli incontri sono a ingresso gratuito.