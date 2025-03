Sette veicoli coinvolti in due tamponamenti alle porte di Faenza, lungo la via Emilia. Fortunatamente un solo ferito, non grave. È il bilancio della mattinata caotica che ha vissuto la viabilità della città manfreda.

I due incidenti sono avvenuti poco prima delle 8, in direzione di Faenza, nell’ora di punta per la viabilità. Il primo scontro è stato all’altezza del distributore di carburante Gas Auto, un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro veicoli: un furgone Fiat Talento, una Fiat Punto, una Lancia e una Peugeot 308. Una donna, che viaggiava a bordo della Fiat Punto, è stata trasportata in ospedale, ma con un quadro clinico non preoccupante.

Alla Polizia Locale della Romagna Faentina il compito di ricostruire le responsabilità alla base dell’accaduto. A coadiuvare gli agenti della municipale, per mantenere aperta la viabilità con un senso unico alternato, i Carabinieri del Borgo.

Qualche centinaio di metri più indietro, verso Forlì, all’altezza del punto vendita Toys, il secondo tamponamento a catena, che ha coinvolto tre veicoli. Qui saranno i carabinieri ha dover ricostruire le dinamiche che hanno portato al sinistro stradale. A regolare la viabilità, in questo caso, sono stati gli agenti della Polizia di Stato.

I due incidenti hanno generato una lunga coda sulla via Emilia, in entrambi i sensi di marcia. Disagi si sono registrati anche sulla viabilità secondaria.