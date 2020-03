Due imprenditori acquistano 20 mila mascherine per i medici di famiglia e la guardia medica

20 mila mascherine donate da due imprenditori faentini ai medici che operano sul territorio. Andrea Castellari, amministratore di Rekico, e Francesco Bartolotti, titolare di GTRent, in accordo con il dottor Daniele Morini, medico di medicina generale e segretario della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale per quanto concerne la continuità assistenziale, hanno acquistato dalla Cina un carico di protezioni indispensabili per l’attività quotidiana dii medici di famiglia, medici di guardia medica, 118 e ospedale. Le protezioni saranno ora distribuite ai vari professionisti per la protezione loro e dei pazienti.