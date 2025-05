Due giovani rugbisti faentini, Ettore Monti e Orlando Tosi, sono stati convocati nella selezione Polo Romagna RFC UNDER14 per la partita contro l’US Firenze, in programma domenica 11 maggio, ore 11.00, al Campo Villa Selva di Forlì.

La doppia convocazione è motivo di grande orgoglio per il Faenza Rugby, dove i due ragazzi militano da anni, ora nella categoria Under 14.

Il Polo Romagna è un progetto di sviluppo della disciplina rugby in Romagna, rivolto ai giovani atleti e ai tecnici, con corsi, allenamenti e partite organizzate con lo scopo di condividere valori e pratica del rugby e diffonderne la cultura sportiva nel nostro territorio.

Nata nel 2007, la società Faenza Rugby vanta 83 iscritti, di cui 57 nelle sole giovanili, che vanno dagli under 8 agli under 16. Numeri importanti per una realtà giovane e sempre in crescita, grazie all’attività del suo appassionato staff, tenace nel promuovere questo sport nel Faentino.

Negli ultimi anni, il lavoro di sviluppo del settore giovanile del Faenza Rugby gli è valso l’invito ai più importanti contest dedicati al rugby in Italia, con la partecipazione ai tornei di Parma alla Cittadella del Rugby e di Treviso ex Trofeo Topolino.