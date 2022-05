Due giorni dedicati alla biodiversità, con presentazioni di libri, un corso di disegno naturalistico, l’apertura di una mostra fotografica, visite guidate e laboratori per tutti: questo il ricco programma della festa per il ventennale di Casa delle Farfalle, prevista sabato 21 e domenica 22 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità.

“Era l’estate del 2002 quando a Milano Marittima Atlantide, in collaborazione con il Comune di Cervia e la Regione Emilia Romagna, inaugurava questo luogo dedicato alle farfalle, ideale per un’immersione nel fantastico mondo degli Insetti e nella natura.” racconta Chiara Tiozzi Responsabile di Casa delle Farfalle “Negli anni la struttura si è ampliata, prima con la sezione dedicata agli Insetti e nel tempo con un giardino tutto dedicato a percorsi di visita e progetti di valorizzazione della biodiversità locale, in collaborazione con l’Università di Bologna. Oggi Casa delle Farfalle è un polo della biodiversità, punto di riferimento per progetti di sensibilizzazione e di tutela della biodiversità locale. E per il futuro intendiamo proseguire in questa direzione, aumentando nel giardino gli spazi dedicati alla conoscenza della biodiversità locale e stimolando l’aumento di aree verdi anche nelle città, fondamentali per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Inoltre andremo ancora di più verso una maggiore inclusività, con postazioni che permettono di scaricare contenuti in linguaggi alternativi come il LIS e con pannelli in CAA, Comunicazione Alternativa Aumentativa, posizionati nei punti di maggiore interesse. Sempre in CAA abbiamo già pronta la guida della struttura.”

Ad aprire la festa di compleanno sarà Francesco Barberini, famoso giovane ornitologo, Ambassador del circuito AmaParco dal 2021, che sabato 21 maggio alle ore 16.30 presenterà il suo ultimo libro dedicato agli uccelli “I dinosauri che volano tra noi” un viaggio alla scoperta delle ali da salvare. Per l’occasione sarà presente anche l’artista naturalista e illustratore scientifico Marco Preziosi, curatore dei disegni del libro di Francesco. Modera l’entomologo e scrittore Claudio Venturelli.

Il pomeriggio proseguirà alle 17.30 con l’apertura della mostra fotografica “Il fragile equilibrio della biodiversità” e con la proclamazione dei tre vincitori. Esposte 14 fotografie dei finalisti Florio Badocchi, Valentina Caroli, Stella Corona, Edoardo Errani, Wilma Guerrini, Laura Manaresi, Carlo Mascellani, Andrea Piazza.

Domenica 22 maggio in mattinata sono previsti alcuni appuntamenti veramente speciali. Si parte alle 9.30 con “Disegnare la natura” seminario introduttivo al disegno naturalistico condotto dall’artista e illustratore scientifico Marco Preziosi, che oltre a raccontarne la storia farà scoprire che è una pratica alla portata di chiunque, anche privo di esperienze specifiche in campo artistico. Preziosi da più di venticinque anni si dedica al disegno di animali e piante cercando di far raccontare alle sue immagini la bellezza della natura e l’importanza di conservarla e rispettarla, esponendo anche in diverse mostre www.marcopreziosi.it

Il seminario ha una durata di circa 2 ore e un costo di 15 euro.