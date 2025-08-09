La nuova settimana del Festival Naturae si apre con due escursioni guidate.

Lunedì 11 alle 21, la camminata guidata “Di notte tutti i gatti sono neri”, con Paolo Benini, del Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina e Mariateresa Tartaglia, facilitatrice mindfulness e forest bathing.

Martedì mattina alle 9, l’escursione è su due ruote: “Ritorno al Villaggio delle Cicogne”. Pedalata attraverso la pineta fino al Villaggio, con Angelo Gasperoni. Visita guidata e possibilità di pranzo al volo su prenotazione. Si può raggiungere il Villaggio automuniti al parcheggio del Ristorante La Campaza, Via Romea Sud, 395 Fosso Ghiaia. Rientro previsto alle 14.30.