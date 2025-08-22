Il settore socioassistenziale offre oggi sbocchi concreti per chi desidera costruire una carriera stabile, utile e umanamente gratificante. Per rispondere a questa domanda crescente, il Centro per l’Impiego di Ravenna organizza mercoledì 3 settembre 2025 alle ore 14:30, in via Teodorico 21, una giornata di presentazione di due percorsi formativi gratuiti e professionalizzanti, con possibilità di partecipare a pre-colloqui conoscitivi.

I percorsi formativi presentati:

• Corso di qualifica per Operatore Socio-Sanitario (OSS) – a cura di Adecco SpA Un’opportunità per accedere a un titolo abilitante, con inserimento mirato presso le strutture sanitarie gestite dalla cooperativa sociale Asscor – Solco Ravenna. Il corso è pensato per chi desidera lavorare nel contesto sanitario e assistenziale, con un forte orientamento all’inserimento lavorativo.

• Corso per Assistente Familiare (Badante) – promosso dal Comune di Ravenna in collaborazione con la Cooperativa LibrAzione. Un percorso pensato per formare figure operative nell’ambito dell’assistenza nei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi. Un settore in continua crescita, che richiede professionisti motivati e formati.

Durante l’incontro sarà possibile:

• Conoscere a fondo le due professioni: gli esperti di Adecco e LibrAzione illustreranno compiti, ambiti di intervento e differenze tra le due figure professionali.

• Accedere a tutte le informazioni pratiche sui corsi: durata, requisiti, impegno richiesto e possibilità occupazionali.

• Sostenere un pre-colloquio conoscitivo: un’occasione concreta per presentarsi ai referenti dei corsi, valutare i requisiti e manifestare il proprio interesse, con curriculum alla mano.

Modalità di partecipazione

La partecipazione è libera, ma occorre prima registrarsi con questo modulo online: https://regioneer.it/presentazione-oss-badante-cpiRA