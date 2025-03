Preziosi aiuti umanitari arrivati in Camerun grazie all’impegno di Ravenna. Gli aiuti sono partiti dal porto bizantino martedì 11 marzo, imbarcati, grazie al supporto di MSC Foundation. Si trattava di due container da 40 piedi, carichi di materiali sanitari. L’obiettivo è supportare il sindaco Richard Mfeugwang del Comune distrettuale di Douala 5 nelle sue iniziative per migliorare le condizioni sanitarie delle popolazioni vulnerabili, in particolare nella sua località.

Il contenuto dei due container comprende:

– 110 nuovi materassi ospedalieri, acquistati in Italia dal Comune di Douala 5;

– 84 letti ospedalieri di seconda mano, completi di accessori;

– 2 letti per sala parto (usati);

– 2 letti per sala operatoria (usati);

– 1 barella di seconda mano, adatta al trasporto dei pazienti nelle sale parto e operatoria.

Tutto il materiale raccolto è frutto del recente viaggio in Italia della delegazione istituzionale camerunense, guidata proprio dal sindaco di Douala 5 Richard Mfeugwang, per partecipare alle “Giornate dedicate alle azioni umanitarie”, svoltesi a Ravenna dal 26 novembre al 4 dicembre 2024.

“Questo risultato è stato possibile grazie all’impegno e alla solidarietà di numerosi soggetti del territorio e non solo, appartenenti alle istituzioni, al mondo del volontariato, del terzo settore, nonché all’ambito imprenditoriale e sanitario. Un vero capolavoro di solidarietà, reso possibile dallo “Sportello del Sorriso” promosso dalla Onlus Il Terzo Mondo ODV” spiega il presidente dell’associazione ravennate Charles Tchameni Tchienga .

“Questa iniziativa, promossa dal Comune di Ravenna e organizzata dalla Onlus Il Terzo Mondo ODV, con la collaborazione di Cuore e Territorio e Pimagus Srl, ha permesso alla delegazione camerunense di conoscere da vicino le realtà istituzionali, imprenditoriali e della società civile, nonché i singoli cittadini che, ogni giorno dell’anno, supportano la Onlus Il Terzo Mondo ODV e lo Sportello del Sorriso di via Grado 30 nelle sue numerose azioni umanitarie.

Desidero ringraziare l’azienda Pimagus Srl, gestita da giovani professionisti ravennati, per l’eccellente qualità dei materassi ortopedici prodotti.

Un ringraziamento speciale va all’associazione Cuore e Territorio per la donazione dei letti ospedalieri completi di accessori.

Un sentito grazie anche alla Direzione Sanitaria dell’Ausl Romagna: il loro gesto di generosità non solo migliorerà l’aspetto del presidio sanitario di Douala 5, ma avrà anche un impatto positivo sul benessere psicologico dei pazienti ricoverati”.