Due concerti sulle note di Beethoven in omaggio al personale sanitario per l’impegno professionale ed umano durante la pandemia

La Cooperativa Emilia Romagna Concerti e il Comune di Ravenna hanno programmato per venerdì 11 settembre nel teatro Alighieri due grandi concerti dedicati al personale sanitario che con passione e dedizione è stato fondamentale alla lotta al Coronavirus, con l’esecuzione della Sinfonia n. 5 di Beethoven, autore del quale si celebra quest’anno il 250° anniversario della nascita.

I concerti saranno eseguiti dalla Young Musicians European Orchestra diretta dal Maestro Paolo Olmi e avranno luogo lo stesso giorno in due diversi orari, alle 17,30 e alle 21. A entrambi i concerti saranno presenti le delegazioni di medici, infermieri, farmacisti, personale sanitario e ospedaliero, Pubblica Assistenza e il personale delle Case per Anziani.

I biglietti per il pubblico saranno messi in vendita a partire dal 1 settembre sia online nel sito del teatro Alighieri sia presso la biglietteria del teatro. I biglietti per il personale sanitario saranno invece offerti grazie al contributo di diverse aziende del territorio (Sapir Ravenna, Romagna Acque, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Credito Cooperativo Ravennate e Imolese, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Traghetti e Crociere, Terminal Container, Terminal Nord).