100 Cene per la pace, per i diritti di tutti, per sostenere il lavoro di EMERGENCY in Italia e nel mondo.

A marzo e aprile 2025, in tantissime città d’Italia, tornano le 100 cene, quest’anno all’undicesima edizione. Le volontarie e i volontari di EMERGENCY organizzeranno appuntamenti culinari che non saranno solo un’occasione per passare del tempo in compagnia, ma anche un modo per conoscere da vicino EMERGENCY.

I fondi ricevuti grazie all’edizione XI di 100 Cene saranno destinati a supportare i progetti di EMERGENCY in Sudan, Sierra Leone, Uganda, Iraq e Afghanistan che, nelle loro mense, offrono più di 130mila pasti al mese ai loro pazienti. Il concetto di ‘cura’ per EMERGENCY, infatti, va inteso a tutto tondo: dall’assistenza medico-sanitaria alla corretta alimentazione, passando per i pasti garantiti gratuitamente – sia ai pazienti che ai familiari che li accompagnano – all’interno degli ospedali di EMERGENCY.

I volontari Emergency gruppo di Faenza organizzano due appuntamenti:

– Brisighella il 27 marzo 2025, alla Trattoria La Casetta, via Giuseppe Ugonia 6, dalle ore 20,00. La prenotazione è obbligatoria, chiamare 347 6832840; menù di carne e vegetariano, menù per bimbi, prezzo 25 euro di cui 8 euro destinati ai progetti Emergency.

– Russi 11 aprile 2025, al Bar Vienna, via Faentina Nord 125/a, dalle 18,00 in poi apericena in Jazz, a seguire concerto dal vivo con J&B Quintet. Costo apericena con birra 15 euro, di cui 5 destinati a Emergency; prenotazione obbligatoria chiamare 338 6977693.