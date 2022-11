I titolari di due catene alberghiere romagnole regalano le vacanze a cento dipendenti stagionali. Sono Andrea Falzaresi del Club Family Hotel e Gianluca Scialfa della Color Holiday, le due catene specializzate nelle vacanze con tutti i servizi inclusi per le famiglie con bambini.

Falzaresi e Scialfa assieme hanno deciso di premiare i direttori, i maitre, gli chef, i capi ricevimento e gli addetti al booking dei loro alberghi. Dopo una estate che ha segnato una grande ripartenza del turismo, i due imprenditori hanno investito oltre 100mila euro per fare un regalo al personale più “in vista”.

Il regalo consiste in una vacanza di una settimana all inclusive a Sharm El Sheikh, che rappresenta anche un viaggio studio nel villaggio Club Albatros Palace, un 5 stelle con all’interno un grande acqua parco, spiagge private, sette ristoranti, piscine, centro benessere e una infinità di servizi.

I lavoratori stagionali decolleranno dagli aeroporti di Bologna, Verona, Roma e Milano. Il primo gruppo partirà per la località egiziana domenica 13 e farà ritorno il 20 novembre, mentre il secondo gruppo partirà il 20 e farà ritorno in Italia il 27 novembre.

Falzaresi è molto contento di poter fare questo regalo: “I nostri dipendenti sono fondamentali per la buona gestione delle nostre aziende, dove teniamo molto alla qualità dei servizi. Con questo regalo abbiamo voluto premiare i vertici con i quali impostiamo la gestione delle strutture ricettive, organizziamo la gestione quotidiana e accogliamo le famiglie che scelgono di trascorrere le vacanze in uno dei nostri villaggi. Fidelizzare i nostri dipendenti è oggi quanto mai importante e ci teniamo veramente tanto, anche in prospettiva dell’estate 2023, quando vogliamo dare ancora di più ai nostri ospiti. La ripartenza ci sta dando molta fiducia, siamo pronti ad investire ancora in promozione per portare tanta gente in riviera, ma per farlo abbiamo bisogno di dipendenti bravi e contenti di stare con noi”.

Scialfa è anch’egli molto impegnato nel consolidare il rapporto con i lavoratori: “Io e la mia famiglia facciamo gli albergatori da una vita e sappiamo quanto sia importante avere dei buoni dipendenti. Ogni anno garantiamo occupazione a centinaia di donne e di uomini, giovani e adulti, con contratti che vanno da un minimo di 4 mesi, da maggio a settembre, sino a contratti di 9 mesi per il personale che ci segue negli uffici, nel marketing ed in altre mansioni. Quest’anno abbiamo premiato dieci dipendenti che sono con noi da più di quindici anni, dei quali alcuni sono parte del nostro staff da ventidue anni”.

Allo stato attuale le due catene di Andrea Falzaresi e Gianluca Scialfa sono leader in Europa; assieme hanno una ventina di villaggi e grandi alberghi, presenti da Riccione ai Lidi Ravennati, con un cuore pulsante a Cesenatico, dove c’è la base organizzativa delle due grandi aziende.

Club Family Hotel e Color Holiday assieme registrano circa 650mila presenze all’anno e danno occupazione ad oltre mille persone.