Due bufale sparite di fronte a Sant’Apollinare in Classe. La denuncia è arrivata mediante un’interrogazione in consiglio comunale da parte di Lista per Ravenna. In realtà il “giallo” è stato immediatamente chiarito dall’assessore alla cultura Fabio Sbaraglia. Le due opere scomparse, già da qualche anno in realtà, sono sempre rimaste di proprietà dell’autore Davide Rivalta e sono tornate nella disponibilità quindi dello scultore.