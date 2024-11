Si è svolta a Imola, il 2 e 3 novembre, la 1^ Prova Regionale di qualificazione per la Spada Maschile e Femminile delle categorie U17 e U20.

Il Circolo Ravennate della Spada a.s.d ha aperto la due giorni ottenendo subito un bel Bronzo, nella categoria U17, con Alan Simone, debuttante in questa categoria e fra i più giovani presenti. Partito in sordina, Simone ha ottenuto l’accesso alla semifinale dove si è arreso solo al vincitore della competizione. A completare la giornata di festeggiamenti il secondo gradino del podio conquistato da Ginevra Carrozza, a suon di stoccate e urla liberatorie. Il bottino della prima giornata ha visto in cassaforte, oltre ai già citati Alan e Ginevra, la qualificazione alla 1^ Prova Nazionale U17 di Elena Antonucci, Greta Merola, Chiara Giardini, Mariasole Romanini, Ettore Rossi, Pietro Zanzi e Alessandro Brigliadori.

Anche la seconda giornata di gare, in pedana gli atleti della categoria U20, ha consegnato agli almanacchi un meritato argento. A metterlo al collo Anna Casamenti, che ha scalato facilmente il tabellone delle eliminazioni dirette fino agli ottavi di finale, quando si è dovuta scontrare con l’altra portacolori giallorossa Elena Antonucci, in un derby casalingo nei quarti di finale. Ad avere la meglio, per sole due stoccate, la stessa Anna che ha così potuto continuare la sua scalata fino all’incontro che le ha assegnato il secondo gradino del podio.

Elena Antonucci, Greta Merola, Mariasole Romanini, Lavinia Delfino, Marco Merola, Tommaso Mazzotti, Matteo Utili, Riccardo Gennaro, Matteo Lontani e Gioele Trevisan, insieme ai già qualificati Francesco Delfino e Alice Casamenti, hanno dunque completato la rosa degli atleti qualificati alla 1^ Prova Nazionale U20 che si svolgerà a Legnano il prossimo weekend. Per un soffio, nelle due categorie disputate, non sono riusciti a qualificarsi Mariagrazia Casadio, Rachele Baruzzi, Greta Carrozza, Serena Merola, Niccolò Pederzoli e Riccardo De Angelis, che hanno però contribuito ai risultati con il quotidiano lavoro in sala insieme ai compagni e alla guida dei Tecnici Pavlo Putyatin, Devis Brunello e Michela Mancinelli, orgogliosi di tutti i loro ragazzi.