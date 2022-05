Si avvicina il giorno dell’evento “Cuor di leoni, calcio e solidarietà”. Su iniziativa della sezione Aido Ravenna, coadiuvata da Ravenna Fc e Lions, mercoledì 1 giugno il Benelli ospita un doppio appuntamento finalizzato a sensibilizzare tutta la cittadinanza sull’importanza della donazione degli organi e di effettuare una scelta volontaria e consapevole a favore della donazione stessa, già al momento del rinnovo della carta d’identità.

Alle 18 si svolgerà un quadrangolare tra le squadre Esordienti di Ravenna FC, Azzurra, Endas Monti e Low Ponte. Alle 20.30, il Ravenna, formazione che domenica concluderà la sua stagione agonistica con la finale playoff di serie D, affronterà in amichevole la nazionale italiana trapiantati. s è un’associazione nata una decina d’anni fa e formata da ex calciatori che nel loro percorso di vita hanno subito un trapianto d’organo e che proprio in occasione di questa partita saranno portatori diretti di un messaggio chiaro: che attraverso il trapianto e la riabilitazione si può tornare ad una vita normale.

E’ in corso la prevendita dei biglietti, il cui costo è di 5 euro per il settore della tribuna (l’unico che sarà aperto). Oltre a quella quotidiana, in atto alla segreteria dello stadio Benelli, tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18, si aggiunge quella specifica che Aido farà in questo fine settimana: sabato 27, in mattinata, al mercato cittadino, e domenica 28, a partire dalle 17 davanti all’ingresso del Benelli in occasione della finale dei playoff tra Ravenna e Lentigione, che avrà inizio alle 18.

In questi giorni, per promuovere l’evento è stato pubblicato, ed è tuttora visibile, sul profilo facebook di Aido provinciale e della nazionale italiana trapiantati, il videomessaggio inviato da Attilio Tesser, allenatore che ha appena portato il Modena in serie B.

“Mi auguro che i cittadini rispondano numerosi a questa iniziativa – dice Cinzia Ghirardelli, presidente di Aido Ravenna – che dimostra proprio come con il trapianto si può vivere due volte. Ringrazio ancora tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa partita e tutti i cittadini e i tifosi che vorranno assistere all’evento contribuendo così a una causa importante”.