Nel cuore dell’estate il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio si apre al pubblico con due appuntamenti speciali che uniscono natura, gusto e tradizione. Tra i profumi delle colline romagnole, il mese di agosto diventa un invito a vivere esperienze speciali tra degustazioni sotto le stelle e percorsi guidati alla scoperta delle erbe aromatiche e del loro impiego in cucina.

Nella notte di domenica 10 agosto, il Giardino delle Erbe si trasforma in un teatro di profumi e sapori con Degustazione aromatica sotto le stelle di San Lorenzo. La serata inizierà con una visita guidata al gradone delle piante aromatiche in un percorso immersivo tra le essenze che caratterizzano il giardino. A seguire spazio al gusto con una degustazione esclusiva: le crescentine fritte del food truck On the road to…, preparate sul momento e arricchite con le erbe aromatiche, saranno abbinate a quattro vini selezionati delle Tenute Tozzi, per un connubio di sapori autentici e raffinati. Gran finale sotto il cielo stellato di San Lorenzo distesi sul prato del giardino: un momento di quiete e contemplazione, per esprimere desideri, lasciarsi ispirare dalla natura e vivere un’esperienza indimenticabile sotto le stelle.

Il viaggio alla scoperta dei sapori del territorio continua domenica 24 agosto alle ore 10 con Ricette da Giardino: una mattinata dedicata a chi desidera scoprire il valore delle erbe aromatiche nella cucina quotidiana. Dopo una visita guidata tra le piante officinali del Giardino, i partecipanti prenderanno parte a un laboratorio pratico di cucina: un’occasione per imparare a riconoscere, raccogliere e utilizzare le erbe fresche nella preparazione di un piatto sano, gustoso e profumato. Un’esperienza formativa e coinvolgente, ideale per chi ama unire natura, benessere e creatività in cucina.