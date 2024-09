Due appartamenti per far sperimentare l’indipendenza a neodiciottenni con fragilità

Due appartamenti in via Fornarina per far vivere ad un gruppo di ragazzi con fragilità un’esperienza di indipendenza. Parte a Faenza il primo progetto dedicato al sociale, finanziato con i fondi del PNRR. Coinvolti, insieme al Comune di Faenza, diversi enti: l’Asp della Romagna Faentina, l’Ausl Romagna, l’Acer, Ceff, Fare Comunità. Per 6 mesi, 6 ragazzi, dal lunedì al venerdì, vivranno lontano dalle loro famiglie, frequenteranno un tirocinio lavorativo e corsi di informatica. Ad ognuno è stato assegnato un computer, ad ogni appartamento un grande schermo interattivo. Sarà sempre presente una persona a cui potranno fare riferimento. Fra 6 mesi, saranno altri 6 ragazzi a vivere identica esperienza.

Il progetto parte in via Fornarina, in appartamenti di Asp, gestiti da Acer, ma entro fine anno dovrebbe trasferirsi al Rione Verde, dove sono in corso di ultimazione i lavori di restauro degli appartamenti pensati proprio per questa finalità.