“Due anni fa l’acqua e il fango sommergevano le nostre terre portando distruzione, morte, disperazione. Una tragedia che ha travolto la vita di tanti romagnoli e che difficilmente potrà essere dimenticata.

Questa ricorrenza rappresenta l’occasione per fare il punto su quello che è stato fatto per sostenere le famiglie, le imprese colpite e per curare le ferite del territorio; valutare se le promesse fatte dalla premier Meloni durante le passerelle, con tanto di stivali da fango ai piedi, siano state mantenute.

Il risultato di una tale analisi è impietosa per il governo, come testimoniato in queste ore da molti amministratori dei comuni colpiti e soprattutto dagli imprenditori e dai cittadini; la maggior parte di essi lamenta grandi inefficienze sui ristori e una burocrazia che rallenta tutti i processi, mentre per la sicurezza del territorio sono stati stanziati soltanto 950 milioni rispetto ad un fabbisogno di 4,5 miliardi. Dal governo sono arrivate briciole contro il dissesto idrogeologico e contro i cambiamenti climatici.

Menzogne e promesse tradite per gli alluvionati romagnoli ma non per i signori della guerra che, proprio in queste ore di commemorazione per la Romagna ferita, hanno ‘incassato’ dal ministro Tajani la conferma del raggiungimento del 2% del PIL in armi e la promessa di spingersi addirittura fino al 5%. Una vergogna senza fine.

Rivolgo un appello alla premier Meloni e anche al vicepremier Tajani: venite qui in Romagna e abbiate il coraggio di guardare in faccia i romagnoli raccontando loro quali sono le priorità del governo. Niente stivali da fango però, più coerente indossare anfibi militari”.