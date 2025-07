Due anni dalla tromba d’aria: “Siamo stati dimenticati”

Sono passati due anni dal tornado che sconvolse la Bassa Romagna e parte del territorio ravennate. Furono colpite aziende e abitazioni. 30 le famiglie rimaste fuori casa. 1 milione di euro di danni al patrimonio pubblico. Fra i privati, c’è chi ha visto anche conti da centinaia di migliaia di euro. 699 le domande di indennizzo. Danni ingenti, ma in un territorio troppo piccolo per lo Stato. E così, due anni dopo la furia del vento, famiglie e imprenditori coinvolti si sentono dimenticati. In gran parte non hanno potuto far fronte a tutti i danni subiti. Le assicurazioni hanno risarcito in parte. Lavorano e vivono con aziende e case ancora da risanare.